“آي اتش اس ماركت” تتوقع نمواً متسارعاً لقطاع التكنولوجيا المالية في السعودية

توقعت مؤسسة “آي اتش اس ماركت” التابعة لمؤسسة “ستاندرد اند بورز العالمية” في تقرير صادر أمس أن تحافظ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وهي الأسواق الأكثر نشاطاً على المستوى الإقليمي في جذب الشركات الجديدة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، على نهج متحفظ لتنظيم القطاع الناشئ للتكنولوجيا المالية، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه مع بعضها البعض لجذب رؤوس أموال وتقنيات جديدة عاملة في القطاع.

وذكرت المؤسسة البحثية أنه يمكن للمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، التي شهدت نمواً سريعاً للغاية في عدد الشركات المسجلة منذ إطلاق “فنتك السعودية” في عام 2018، أن تسعى إلى تحديد رأس المال المدفوع والمتطلبات الاحترازية الكلية الأخرى بشكل أفضل من أجل توفير المزيد من الوضوح للوافدين المحتملين مع الحفاظ على قواعد تنظيمية منخفضة الأعباء بما يكفي لتشجيع النمو.

نمو شركات التكنولوجيا المالية في السعودية

وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، حيث يُطلب من البنوك الرقمية الدخول في شراكة مع البنوك التجارية الحالية، ما يسهل نموها، كانت البنوك السعودية حذرة حتى الآن في الشراكة في مجال التكنولوجيا المالية. وتوقعت “آي اتش اس ماركت” أن تدخل البنوك السعودية في هذا المجال هذا العام مع سعيها للبحث عن طرق لزيادة التمويل للحفاظ على نمو الائتمان.

وتعتبر “فنتك السعودية” مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في نيسان / إبريل 2018 كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.