آيفون يشكل طوابير في 40 دولة  

شهدت متاجر “أبل” في 40 دولة إقبالاً كبيراً في أول يوم على طرح أحدث أجهزة “آيفون” والساعات من شركة “أبل” للبيع، وهو اختبار لما إذا كان تصميم الهاتف الذكي الجديد والتغييرات المتواضعة في الساعة الذكية يمكن أن تساعد في إعادة الشركة إلى طريق النمو.

وتشكلت طوابير طويلة للحصول على “آيفون 15” في دبي وأستراليا والصين، مما يشير إلى أن أولئك الذين لم يتمكنوا من تأمين طلبات اليوم الأول عبر الإنترنت ما زالوا على استعداد لتحمل الليالي الطويلة والساعات المبكرة ليكونوا من أوائل من يمتلكون “آيفون” جديداً وحتى ساعة “أبل” الجديدة.

وفي دبي مول، ظهر علي ميمون من إندور بالهند في الساعة 2:30 صباحاً على أمل الحصول على هاتف “آيفون” على الرغم من عدم تمكنه من التسجيل عبر الإنترنت. انضم إلى حشد من المئات خارج المركز التجاري، الذي افتتح في الساعة 6 صباحاً. وبمجرد دخوله، كان متجر “أبل ستور” مزوداً بثلاث طبقات من الأمان لمنع تشكيل الغوغاء ولم يسمح إلا للأشخاص المسجلين بتجاوز الطوق.

وفي سيدني، كان من بين الحشود في متجر “أبل” كولن سيتون، الذي كان يشتري منتجات أبل منذ منتصف الثمانينات. كان سيتون ينتظر في الطابور لشراء “أبل ووتش 9” الجديدة.

وقال: “أنا أملك معظم ما تبيعه شركة أبل”، مشيراً إلى حقيبته التي تحتوي على أجهزة “ايربود” “آيفون” و

“آيباد” و”ماك بوك اير”، وقال : “إنها حديقة مسورة، لكنني لا أمانع في دفع علاوة مقابل منتج إذا كان جيداً”.

عملاء يصطفون خارج متجر شركة “أبل” في شارع ريجنت في لندن (بلومبيرج)

وكان فيليكس هوفمان ينتظر في الطابور للحصول على هاتف جديد بعد أن تخلى عن هاتفه القديم عندما ترك وظيفته في مجال العقارات. لم يمنعه التواجد بين الوظائف من إنفاق 1849 دولاراً أسترالياً (1,184 دولاراً أمريكياً) على هاتف “آيفون 15 برو” الجديد. وقال: “أنا لا أحب شراء التكنولوجيا القديمة”.

وتم طرح الأجهزة للبيع في حوالي 40 دولة في موجتها الأولى، بما في ذلك أستراليا وهونج كونج والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. وسيمثل طرازا “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” الأكثر مبيعاً في مجموعة هواتف “أبل” طوال الفترة المتبقية من العام.

عملاء يعاينون هواتف “آيفون 15” في شنغهاي، الصين (بلومبيرج)

وحتى الآن، حققت الأجهزة الجديدة نجاحاً جيداً لشركة “أبل”، استناداً إلى المبيعات الأولية للمنتج عبر الإنترنت. ولن تصل الطلبات الجديدة عبر الإنترنت لأحدث طرازات “آيفون 15” للعملاء حتى منتصف تشرين الثاني / نوفمبر على الأقل في العديد من البلدان، في حين تم بيع حجوزات الاستلام من المتجر بسرعة.

وعادةً ما يطلب المشترون الأوائل لجهاز “آيفون” الأحدث عبر الإنترنت، مما يجعل من الصعب قياس الطلب بناءً على طول الطوابير. بصرف النظر عن أول إطلاقين لجهاز “آيفون” في عامي 2007 و2008 – بالإضافة إلى إطلاق “آيفون 5 اس” لأول مرة في عام 2013 – فقد عرضت شركة “أبل” طلبات مسبقة لجهاز “آيفون” مع التسليم في يوم الإطلاق.