آمال تبادر باتفاقية لتقديم فرص الاستثمار العقاري بالترميز في دبي

أعلنت آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية عن إبرام شراكة استراتيجية مع إنترنيت بيبول نيتورك (آي أو بي إن)، الشركة المتخصصة في البنية التحتية بتقنية بلوك تشين، للتعاون وتقديم حلول عقارية مميزة لقاعدة أوسع من المستثمرين العالميين. يؤكد هذا التعاون التزام آمال بقيادة الابتكار ويتواءم مع رؤية دبي الرقمية لتوسيع نطاق وصول المستثمرين، وتعزيز السيولة، وإعادة تشكيل مشهد مشاركة المستثمرين الدوليين في سوق العقارات. وتمثل هذه الشراكة نهجاً قائماً على الابتكار من كلا الشركتين لتشجيع ودعم نمو الاستثمارات العقارية، والاستفادة من تقنية بلوك تشين لتسهيل الاستثمارات العقارية وتعزيز فعاليتها، مع الحفاظ على الحصرية والقيمة طويلة الأجل. كما تتواءم هذه الخطوة مع مبادرة “الترميز العقاري” الأخيرة التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تهدف إلى نسبة 7% أو 16 مليار دولار أمريكي من العقارات بحلول عام 2033. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول المشاريع أو العقارات التي تدخل تحت دائرة الترميز العقاري في وقت لاحق. وبهذه المناسبة، صرح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة آمال، قائلاً: “نؤمن في آمال أنّ الابتكار عنصر أساسي لصياغة مستقبل العقارات، ويجسّد تعاوننا مع “آي أو بي إن” رؤيتنا المستقبلية الهادفة. تتيح مبادرة الترميز العقاري الفرصة لمزيد من الناس للمشاركة في تطوير مشهد الاستثمارات العقارية، مما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بريادة الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للمدن الذكية.” ومن جهته، علّق مجتبى أسديان، الرئيس التنفيذي لشركة “آي أو بي إن”، قائلاً: “تُمثّل هذه الشراكة مع آمال خطوةً محوريةً في إعادة تعريف كيفية وصول المستثمرين العالميين إلى العقارات الفاخرة. تماشياً مع الأطر التنظيمية لدبي، اتخذنا أول خطوات لترميز مشروع “منصوري ريزيدنسز” الفاخر. بالإضافة إلى تعزيز السيولة المالية، تُرسي هذه المبادرة معياراً جديداً للشفافية وتمكين الاستثمارات وتسهيل المشاركة العالمية للعقارات وملكيتها. نؤمن في “آي أو بي إن” أنّ مستقبل العقارات يكمن في تقنية بلوك تشين، ونفتخر بدورنا في بناء هذا المستقبل مع شركاء يتمتعون برؤية مستقبلية ثاقبة مثل آمال.” يشهد سوق العقارات الفاخرة في دبي ازدهاراً قوياً، حيث ارتفعت مبيعات المنازل التي تزيد أسعارها عن 10 ملايين دولار أمريكي إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بين أبريل ويونيو 2025. صُممت “أو بي أن تشين” (OPN Chain)، بنية “آي أو بي أن” التحتية على تقنية بلوك تشين، لتلبية هذا الطلب، مع التركيز على توفير السيولة المالية وتمكين الوصول العالمي للأصول غير السائلة، مثل العقارات الفاخرة. ومن خلال تعاون استراتيجي مع المطورين والجهات التنظيمية، تعمل الشركة على ربط القيمة المادية والرقمية للعقارات بأحدث التقنيات الخاضعة للامتثال والقابلة للتطوير. يجري حالياً التحضير لترميز مشروع “منصوري ريزيدنسيز”، المقرر اكتماله في في الربع الأخير من عام 2028، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.

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