سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

آل باتشينو، على غرار دي نيرو، سيرزق بطفل وهو بسن متقدمة

سامر باطر by سامر باطر

أفادت تقارير صحفية أكدها ناطق باسم النجم العالمي آل باتشينو (82 عاماً) أنه سيرزق بطفل رابع من المنتجة ذات الأصول الكويتية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عاما أي تصغره بأكثر من 50 عاماً وأنها حامل في الشهر الثامن.

وكان النجم الأمريكي روبرت دي نيرو قد أكد أيضا الشهر الماضي أنه رزق بمولود جديد وهو في سن 79 عاما، لكن العلاقة بين الممثل الأميركي آل باتشينو، قد ظهرت للعلن في أبريل العام الماضي حين شوهد برفقة الكويتية نور الفلاح، بعد تناولهما العشاء معاً في مطعم «فيليكس تراتوريا»، في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأميركية، وغادرت الفلاح وقتها معه في السيارة نفسها بعد انتهائهما من العشاء.

وتثير التقارير التي تناولت العلاقة بين نور و وآل باتشينو، أن نور سبق لها أن أقامت علاقات سابقة جمعتها بعدد من الرجال المتقدمين في العمر من بينهم كلينت إيستوود البالغ من العمر 91 عاما، وميك جاجر البالغ من العمر 78 عاما.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...