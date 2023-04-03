آلية تقسيط المستحقات الضريبية في السعودية

طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية بضرورة استغلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى يوم 31 مايو/أيار 2023.

وحددت الهيئة خطوات الاستفادة من المبادرة والتي تبدأ بتقديم طلب التقسيط خلال فترة المبادرة لتتم مراجعته من الفرق المختصّة والتأكد من استحقاق المكلّف للتقسيط، ثم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة، ووفق الإجراءات والضوابط، وفي حال عدم التزام المكلف بالأقساط يتم إلغاء الخطة وتحميله الفروق والغرامات.

بخطواتٍ ميسّرة، تعرّف على آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات، وبادر بالاستفادة قبل 31 مايو 2023م.#زاتكا pic.twitter.com/iUP6WWsqVT — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 3, 2023

ويُعفى المكلف من غرامة التأخير بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المتضمنة في خطة التقسيط المعتمدة بشرط الالتزام بها.

وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، حيث أعادت الهيئة إطلاقها مطلع يونيو/حزيران 2022.

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر يوم 4 مايو/أيار 2021 القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في المملكة العربية السعودية.