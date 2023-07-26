سامر باطر by سامر باطر

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وقود روسي يستخدم في آليات أوكرانيا الحربية

سامر باطر by سامر باطر

كشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية ما تقول إنه مفارقات الحرب، وهي استخدام الدبابات الأوكرانية النفط الذي يأتي من روسيا. ووفقًا لسلطة الجمارك الأوكرانية ، تستورد كييف المزيد من الديزل من المجر وتركيا ، وهما دولتان تصدران النفط من روسيا بعد معالجته في مصافيهما.

على الرغم من أن وضع السوق لمجموعة إم أو إل (MOL) تصدير وقود في المجر والموردين الأتراك في أوكرانيا كان جيدًا نسبيًا في الماضي ، إلا أن سلطات الجمارك الأوكرانية أبلغت مؤخرًا عن زيادة ملحوظة في الواردات من هذين الموردين.

ضاعفت إم أو إل، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولة المجرية ، مبيعاتها إلى أوكرانيا في الأشهر الستة الماضية. ونظرًا لأن شركة إم أو إل المجرية تشتري النفط الروسي إلى حد كبير ، فمن المرجح الآن أن يكون الوقود الرئيسي لآلات الحرب الأوكرانية من روسيا. في الوقت نفسه ، تفقد الشركات التي لا تحصل على المواد الخام من روسيا حصتها في السوق في أوكرانيا. هذا لأن إم أو إل لديها ميزة تنافسية على شركات النفط الأوروبية الأخرى، وهو أنه لديها إعفاء من الاتحاد الأوروبي لمواصلة تزويد مصافيها بالنفط الخام الروسي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...