آلاف الكويتيون البدون يتقدمون بطلبات لجوء لدول أوربية

أكد تقرير أن 5400 من البدون الكويتيين تقدموا منذ العام 2018 بطلبات لجوء إلى دول غربية في مقدمتها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبلدان إسكندنافية كالسويد.

وقال مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث في تقرير حديث إن التقديرات تشير إلى أن نحو نصف الراغبين في اللجوء من الكويت يفضلون وجهات أوروبية، فبريطانيا لوحدها استأثرت بنحو أكثر من ثلث الطلبات، في حين تشير الترجيحات الى أن عدداً كبيراً من الراغبين في مغادرة الكويت هم مدفوعين ومضطرين لذلك بحثاً عن إقامة دائمة ومستقرة واندماج كامل، لكن بعضهم يخير اللجوء لأسباب إنسانية وفكرية وعقائدية وسياسية.

وأضاف التقرير “عموماً انخفض عدد طالبي اللجوء من الكويت الى دول العالم الى نحو 565 شخصاً في 2022[1] مقارنة بنحو 1359 في 2018، ومثلت بريطانيا الوجهة المفضلة على الاطلاق بفضل التسهيلات الممنوحة، في حين كان الأشخاص من فئة البدون بين أكثر المتقدمين بطلبات اللجوء”.

وخلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاقبال على تقديم طلبات لجوء الى وجهات أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا دولياً على الرغم من أن أكثر من نصفها يقابل بالرفض.

العراق.. الوجهة المفضلة عربياً

تمثل العراق ودولة الامارات أهم الوجهات المفضلة لطالبي اللجوء من الكويت، حيث تقدم نحو 150 بطلب لجوء الى العراق منذ 2018.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب بشكل كبير على اللجوء من الكويت في 2022 مقارنة بالعام 2018، تبقى الكويت الأكثر خليجياً في تصدير اللاجئين. ونظراً لوجود امتيازات وتسهيلات في الحصول على صفة لاجئ في بعض الدول الأوروبية، تقدم نحو 2500 شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة بطلب لجوء من الكويت إلى دول أوروبية.

وضمن تصنيف أعده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث حول اتجاهات طلب اللجوء من الدول العربية الى أوروبا في 2022 اعتماداً على احصائيات أوروبية، جاء سكان الكويت في المرتبة السادسة عشر في ترتيب أكثر العرب الراغبين باللجوء من أوطانهم، حيث تقدم نحو 254 شخص بطلب لجوء في القارة الأوروبية في 2022 و257 في 2020، وانخفض عدد طالبي اللجوء بشكل ملحوظ مقارنة بالعام 2019 مع وصول عدد الراغبين في اللجوء من الكويت الى أوروبا نحو 790 شخصاً.

وناهز عدد العالقين من سكان الكويت في أوروبا نحو 133 عالقاً دون معرفة مصيرهم أو تسوية وضعية اقامتهم القانونية.

ولم يتم تحديد نسبة المواطنين الكويتيين من اجمالي طالبي اللجوء من سكان البلاد، حيث لا تستبعد تقارير أن يكون عدد كبير من الراغبين في اللجوء من الكويت من غير الكويتيين وتحديداً المقيمون بصورة غير قانونية أو ما يعرفون بالبدون، بعضهم مدفوعون لفكرة الهجرة بسبب اليأس من انتظار حلول لاندماجهم في المجتمع، وبدافع الرغبة في الحصول على وثائق وإقامة دائمة في دول أخرى تمنح الحقوق الأساسية، حيث يخير بعضهم طلب اللجوء الى وجهات خاصة الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بمبرر الحصول على الجنسية والعمل، إلا أن أكثر من نصف هذه الطلبات عادة ما تواجه بالرفض خاصة من السلطات الأوروبية على عكس كندا وبريطانيا الأكثر انحيازاً للحالات الإنسانية.

وقال تقرير المركز إن الارتباك الواضح في سياسات وتشريعات الكويت المتلكئة في حسم قضية البدون وترتيب أوضاعهم يبدو أنه يزيد من احباط عدد كبير من المقيمين بصورة غير قانونية للبحث عن بدائل أخرى، حيث تم رصد زيادة الطلب على فكرة اللجوء نحو دول تمنح فرص الحصول على جنسية وإقامة وحقوق لا يحصلون عليها في الكويت.

وبالإضافة إلى البدون، تقدم مقيمون في الكويت من جنسيات مختلفة بطلبات لجوء لأسباب أغلبها تحسين ظروف العيش والتعليم والحصول على إقامة دائمة وجوزات سفر أجنبية بالإضافة الى دوافع إنسانية كجمع الشمل، حيث تتيح منظمات ودول التقدم بطلب لجوء قانوني من أي بلاد، وأهم المستفيدين مواطنو الدول التي تشهد صراعات وحروب أو ظروف إقامة غير مستقرة وآمنة.

وفي السنوات الأخيرة، تم تلقي طلبات اللجوء من أشخاص من إثيوبيا وإريتريا وباكستان وأفغانستان ولبنان يقيمون في الكويت بمبررات مختلفة. لكن يعتبر السوريون واليمنيون من أكثر الجنسيات غير الكويتية المقيمة في البلاد الأكثر حظاً في الحصول على لجوء لدوافع مختلفة أهما جمع الشمل وتجنب قرارات الترحيل الى أوطانهم بمبرر عدم إمكانية بعضهم العودة بسبب الحرب. وكانت الكويت أعفت بعض المقيمين السوريين واليمنيين من الترحيل من البلاد في فترات مختلفة بسبب الحرب في بلدانهم الأصلية، وذلك على الرغم من توقف هذه الإعفاءات في 2018.

أما بالنسبة لحالات الكويتيين الذين تقدموا بطلب لجوء الى دول أخرى، فهناك ترجيحات أن أكثر المهتمين باللجوء من البلاد على الأرجح أنهم يبررون ذلك بأسباب أيديولوجية أو سياسية أو متعلقة بالحريات الفردية حسب بعض التقارير التي رصدت حالات لجوء كويتيين في دول أجنبية رغم قلة البيانات.

أكثر دول الخليج تصديراً للاجئين

سجل العام 2018 ذروة طلبات اللجوء من الكويت لتكسر رقماً قياسياً برصد نحو 1033 طالب لجوء من الكويت نحو أوروبا. واعتبرت بذلك الكويت أكثر دول الخليج تصديراً للاجئين أو الراغبين في اللجوء أو الهجرة خارج البلاد. في حين لا تستبعد بعض الدراسات أن أغلب المتقدمين على طلب اللجوء قد يكونون من المقيمين بصورة غير قانونية أو من فئة البدون أو من أفراد منبوذين بسبب اختلافهم العقائدي أو السياسي أو الفكري.

وفي 2021، تقدم نحو 1029 شخصاً من الكويت بطلبات لجوء في دول أخرى، وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهذا يتوافق ما يقرب من 0.024 بالمئة من جميع سكان البلاد. وكانت وجهات اللجوء الأكثر شيوعاً هي المملكة المتحدة وفرنسا والنمسا، وتم رفض 61 بالمائة من طلبات اللجوء، لكن اللاجئين الأكثر حظاً من اختاروا وجهات مثل كندا ولوكسمبورغ.