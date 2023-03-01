آفاق قطاع الترفيه في 2023

يجيب فيرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لـشركة دبي القابضة للترفيه، عن استفسارات أريبيان بزنس حول أبرز توجهات قطاع الترفيه وآفاقه في العام 2023، وحول أبرز العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية التي تحرك هذا النمو.

ويجيب قائلا:” هناك مؤشرات إيجابية للغاية تعكسها أرقام حركة السفر الدولية والمحلية، سواء في دولة الإمارات أو المنطقة بشكل عام، حيث كان لرفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 دور كبير في ذلك، إلى جانب الفوائد طويلة المدى لـ إكسبو 2020 دبي. كذلك شكلت الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تم إطلاقها أخيراً بهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، إطاراً مهماً لتشجيع الاستثمار السياحي في مختلف القطاعات ذات الصلة، بما فيها المتنزهات الترفيهية وقطاع الترفيه بشكل عام. ووفقاً لتقرير صدر عن «الرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن الجذب السياحي-إيابا»، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الترفيه والتسلية والمتنزهات الترفيهية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 2.23 مليار درهم في عام 2023. تتمثل رؤية دبي القابضة للترفيه في الإسهام في تعزيز مكانة دبي وجهةً سياحيةً وترفيهيةً رائدة، ونحرص دوماً على ترسيخ التزامنا بتقديم تجارب مميزة ومبتكرة للضيوف، ونعمل بجد لتقديم عروض ترفيهية جديدة ومليئة بالتشويق ليستمتع بها المقيمون والزوار على مدار الأشهر والسنوات المقبلة.

كيف تنظرون إلى أوضاع القطاع في عام 2023 وما بعده؟ وهل سيبقى مزدهراً خلال السنوات المقبلة؟ ولماذا؟

حققت دبي القابضة للترفيه إنجازات مهمة في موسم 2022، حيث أطلقت أول قطار أفعواني في العالم مستوحى من سلسلة أفلام الحركة والتشويق «جون ويك»John Wick، وكذلك «الآن أنت تراني: هاي رولر» المستوحاة من سلسلة أفلام السطو المشوقةNow You See Me» »، وتحظى هاتين اللعبتين بشعبية كبيرة بين الضيوف في متنزه موشينجيت™ دبي. وسعدنا كثيراً بالإقبال الكبير الذي شهده فندق LEGOLAND® ، أحد أحدث المرافق التي تم افتتاحها في دبي باركس™ آند ريزورتس، والذي أطلقناه في يناير 2022. كما أعلنا في نوفمبر 2022 عن إطلاق أول تجربة في العالم تحمل طابع نادي ريال مدريد لكرة القدم في دبي باركس™ آند ريزورتس، والمقرر افتتاحها في الربع الأخير من عام 2023.منذ بداية 2023، افتتح دبي باركس™ آند ريزورتس متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق «JumpX» في ريفرلاند™ دبي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لـ «أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ» في العالم .وذلك يأتي على عقب إضافة استعراض موكِب «ديناصور مانيا» المبهر للديناصورات، والذي يستغرق 45 دقيقة، لإدخال البهجة والسرور إلى ضيوف المتنزه من الصغار والكبار. وبالرغم من تركيزنا الرئيس على ضيوفنا من داخل الدولة، عمدنا إلى توسيع نطاق أنشطتنا لتشمل الأسواق الدولية بما فيها المملكة العربية السعودية، والهند والمملكة المتحدة، وجميعها أسواق مهمة للغاية للسياح القادمين منها إلى دبي للإقامة لفترات متوسطة والاستمتاع بمتنزهاتنا وفنادقنا، والقيام بزيارة أكثر من وجهة ترفيهية أثناء إقامتهم. ونمضي قدماً في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية وترفيهية رائدة في العالم، ونعمل عن كثب مع شركاء بارزين مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتقديم مجموعة واسعة من باقات العطلات والتجارب المصممة خصيصاً لمنح المقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بعروض ترويجية جديدة ورائعة ستستمر حتى عام 2023.

ما هي أهم مجالات الترفيه التي تستقطب الاهتمام في الوقت الحالي؟ خاصة بعد أن سمعنا عن عدد من التجارب الترفيهية التي تشمل علامات شهيرة، بما في ذلك إعلانكم أخيراً عن متنزه ريال مدريد (الأول من نوعه في العالم)، وأول فندق ليجو لاندLEGOLAND في الشرق الأوسط، وغير ذلك، هل تعتقدون أن هذا النوع من التجارب سيستمر في جذب الاهتمام؟

نلمس طلباً دائماً من قبل ضيوفنا المحليين والدوليين على تجارب فريدة ووجهات ترفيهية مميزة، لا سيما في أعقاب الجائحة، حيث تطورت أولويات الناس، ليس فقط في مجال طرق العمل الجديدة، ورعاية الأطفال، والتعلم ونمط العيش، ولكن أيضاً من خلال كيفية اختيار الناس لأساليب التعامل مع هذه الحياة. وتشكل هذه المتنزهات الترفيهية تجسيداً رائعاً لـ «اقتصاد التجربة»، وهو اهتمام متزايد في أوساط المستهلكين للإنفاق على التجارب عوضاً عن المنتجات، إذ توفر المتنزهات المزيد من التشويق والتجارب التي لا تُنسى، وخير مثال على ذلك هو تجربة ريال مدريد، المخصصة لنادي كرة القدم الأكثر شهرة في العالم. ونتطلع إلى إشراك عشاق الرياضة والعائلات والأطفال بطرق جديدة ومبتكرة ودعم مجتمع الشباب المليء بالنشاط والحيوية في جميع أنحاء الدولة. سيضم المتنزه مجموعة من الوجهات المستوحاة من فريق ريال مدريد مثل المتحف، ألعاب الركوب، وألعاب مهارات كرة القدم، ومنافذ المأكولات والمشروبات، وخيارات البيع بالتجزئة المميزة، والتي تضم تذكارات من مسيرة ريال مدريد الحافلة بالنجاحات.

ما هي أهم المناطق الأكثر استقطاباً للمستثمرين؟ هل ما زالت دولة الإمارات والسعودية الأكثر جذباً؟ أم هناك مناطق ناشئة أخرى تهم المستثمرين أكثر؟

لا تزال الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدولتان الأكثر استقطاباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ نظراً لوجود العديد من المبادرات والرؤى الحكومية التي تهيئ المناخ المناسب وتشجع على التنمية والاستثمار. ولعل من أبرز ما تتمتع به دولة الإمارات من مزايا، وعلى الأخص دبي هو التنوع، وغنى النسيج المجتمعي بجنسيات مختلفة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهي ميزة حيوية ومحفزة على استقطاب الاستثمارات في قطاع الترفيه.

هل لدى دبي القابضة للترفيه أي اهتمام لإطلاق مشاريع في مكان آخر، في دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً أو الشرق الأوسط على نطاق أوسع؟ وإذا كان الأمر كذلك، أين ستكون الوجهة؟

وما تودون القيام به؟ يشهد قطاع المتنزهات الترفيهية في المنطقة نمواً ملحوظاً، غير أن محور اهتمامنا الحالي هو دولة الإمارات، إذ نتطلع لاستقطاب الضيوف من جميع أنحاء المنطقة ومن وخارجها أيضاً، وسنعمل على إضافة مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية لضمان أن يستمتع ضيوفنا بتجارب مميزة وخدمات رفيعة المستوى في جميع مرافق محفظة دبي القابضة للترفيه.