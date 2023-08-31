آفاق الإسلامية تطلق حلاً رقمياً لخدمات التمويل

أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل عن إطلاق تطبيقها المتطور الأول من نوعه “Aafaq Digital”.

يأتي هذا التطبيق كخطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو التحول الرقمي، بهدف إثراء تجارب عملائنا. يأتي الكشف الاستراتيجي لهذا التطبيق على نحو متناغم مع رسالة ورؤية آفاق الإسلامية لتبسيط وتعزيز عمليات التمويل لزبائننا الكرام، من دون الحاجة للتوجه إلى الفروع أو التواصل مع مراكز الاتصال.

الحل الرقمي الجديد يمثل مجرد بداية لاستراتيجية آفاق في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى حلولنا المالية المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الذاتية. ومن بين هذه الخدمات، تقديم طلبات الحصول على بطاقات الائتمان والتمويل الشخصي، وتفعيل بطاقات الائتمان وتعيين أرقام التعريف الشخصي (PIN)، وحظر البطاقات أو إلغاء حظرها، والتسجيل في خطط السداد، والتحقق من كشوف الحساب الإلكتروني، والمزيد من الخدمات الأخرى. وسيتبع هذا الإطلاق مبادرات رقمية إضافية، منها خدمة الواتساب وإنشاء فروع رقمية جديدة ومتطورة.

وتعليقًا على الإطلاق، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: “يعد إطلاق تطبيق “Aafaq Digital” خطوة استراتيجية هامة بالنسبة لشركة آفاق، حيث تم تصميمه بالكامل بناءً على آراء العملاء واستجابةً للتغيرات الحالية في أنماط حياتهم، بهدف تلبية احتياجاتهم ومطالبهم. يعتبر هذا الإطلاق للتطبيق الجديد، الذي يتميز بإمكانيات متقدمة وفريدة، بدايةً جديدة تجاه رؤيتنا في أن نكون الوجهة المفضلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي الرقمي في دولة الإمارات.”

من جهته، صرّح رافيندران راميا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في آفاق الإسلامية للتمويل: “يمثل تطبيق ‘Aafaq Digital’ حلاً شاملاً مصممًا خصيصًا لاحتياجات عملائنا، وقد تم تطويره كحل مخصص للعملاء الحاليين والجدد على حد سواء. يوفر التطبيق وصولًا مُيَسَّرًا إلى خدمات التمويل الرقمي، مما يتيح لهم الاستفادة منها في مكان واحد. نقدم هذا التطبيق بهدف توفير خدمة سهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة يمكن للعملاء الوصول إليها بنقرة واحدة في أي وقت ومن أي مكان.”