آخر مهلة لاستبدال الدينار الكويتي

أعلن بنك الكويت المركزي، مساء الأحد، أنه يحق لحاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس (القديم) استبدالها بالإصدار السادس (الحالي) لدى البنك حتى تاريخ 18 أبريل/نيسان 2025.

وقال البنك في تغريدة بموقع إكس (تويتر سابقاً)، “يحق لحاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس استبدالها بالإصدار السادس (الحالي) لدى بنك الكويت المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار سحبها وذلك حتى تاريخ 18 أبريل 2025 من خلال الحضور للقاعة المصرفية لبنك الكويت المركزي ومصطحباً الهوية الشخصية”.

استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الخامس إلى السادس

فقدت الأوراق النقدية من الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية في نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق 1/10/2015. يحق لحاملي الأوراق النقدية من الإصدار الخامس استبدالها بالإصدار السادي (الحالي) لدى بنك الكويت المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار سحبها وذلك حتى تاريخ 18/4/2025.