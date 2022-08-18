آبل تكشف عن “آيفون 14” في 7 سبتمر وتطرحه في الأسواق في 16

يتوقع أن تكشف شركة “آبل” في 7 أيلول / سبتمبر عن إصدارات هاتفها الجديد “آيفون 14” كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص على دراية بالموضوع.

وستدشن أجهزة “آيفون” الجديدة موسماً مزدحماً بالمنتجات التقنية في الخريف، والذي سيشمل أيضاً العديد من أجهزة الكمبيوتر “ماك” الجديدة وأجهزة “آيباد” منخفضة وعالية الجودة وثلاثة طرز من ساعات “آبل ووتش”.

وتعمل “آبل” على تحديث منتجها الرئيسي في وقت غير مستقر بالنسبة لصناعة الهواتف الذكية. وقد بدأت مبيعات الهواتف الذكية في الإنتعاش مع تأقلم المستهلكين مع التضخم والاقتصاد المهزوز. ولكن يبدو أن “آبل” تحقق أداءً أفضل من نظيراتها: فقد شهدت هواتف “آيفون” مبيعات جيدة في الربع الأخير، وقد أعلمت الشركة الموردين بأنها لا تتوقع حدوث انخفاض في الطلب.

وفي العادة، تعلن الشركة التكنولوجية العملاقة والتي يقع مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، عن منتجات أخرى إلى جانب “آيفون” ، بما في ذلك أحدث ساعات “آبل ووتش”، وتطرح الشركة عادة جهاز “آيفون” الجديد في المتاجر بعد حوالي 10 أيام من الكشف عنه، ومن المتوقع أن تلتزم “آبل” بهذا النمط هذا العام. وتم إخبار بعض موظفي متاجر البيع بالتجزئة بالاستعداد لإصدار منتج جديد رئيسي في 16 سبتمبر.

وارتفع سهم “آبل” 1% إلى 174,54 دولار في بورصة نيويورك، ولا يزال السهم منخفضاً بنسبة 2% هذا العام، على الرغم من صعوده مرة أخرى من مسار أعمق بكثير في الأشهر الأخيرة.