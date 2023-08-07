آبل تحذر مستخدمي آيفون

أصدرت شركة “أبل” الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد “iOS 17”.

قالت صحيفة “مترو” البريطانية:

إذا كنت تملك “iPhone 8” أو “X” ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث “iOS 17” القادم.

تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف “Apple” عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

لن يتمكن مالكو “آيفون 8″ و”آيفون إكس” من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.

سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

تبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز “آيفون إكس” حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر “آيفون 8” 90 دولارا و152 دولارا لجهاز “آيفون 8 بلس”.

هواتف آيفون التي ستدعم النظام الجديد

آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.

آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.

آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

آيفون SE