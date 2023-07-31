مويضي المطيري by مويضي المطيري

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“آبل” ترفض شعار “تويتر” الجديد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يواجه الشعار الجديد (X) لمنصة “تويتر”، معضلة جديدة تتعلق برفض نظام التشغيل (iOS) الخاص بشركة “آبل” هذا الاسم؛ كونه لا يسمح لأي تطبيق بأن يكون اسمه مكوناً من حرف واحد.



وتحول قوانين متجر (App Store) دون إنجاح خطوة مالك “تويتر” الجديد إيلون ماسك لتغيير الاسم رغم أن الأمر جرى بسهولة في متجر (Google Play).



ونجحت “تويتر” حتى الآن في تغيير شعار تطبيق (آي أو إس) الخاص بها لكن هناك معضلة في تغيير الاسم نفسه، لأن آبل تفرض ألا تقل أسماء التطبيقات عن حرفين.



وبحسب ما نشر موقع “أخبار 24” فأن شعار (X) يواجه أزمة أخرى في متصفح الويب ( Edge ) التابع لشركة مايكروسوفت؛ لأنه يعرض تحذيرات أمنية بسبب شكل الشعار، بالإضافة إلى أن عوامل تصفية محتوى الإنترنت في بعض المناطق مثل إندونيسيا بدأت أيضاً حظر موقع الويب x.com خوفاً من المحتويات الجنسية.

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