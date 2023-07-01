آبل أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

ارتفع سهم “آبل” أمس بنسبة 2,3% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 3 تريليونات دولار، مع تسجيل مؤشر ناسداك التكنولوجي أقوى مكاسب في النصف الأول من العام الجاري منذ عام 1983.

وأصبحت شركة الهواتف الذكية العملاقة أول شركة أمريكية تصل إلى قيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، بعدما قفز سهمها بنسبة 46% في النصف الأول من العام 2023، وبذلك تتجاوز قيمتها السوقية وحدها القيمة السوقية لقطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز للمرافق والعقارات والمواد مجتمعة، وفقاً لبيانات السوق من “داو جونز”.

ويأتي إغلاق “آبل” في منطقة 3 تريليونات دولار بعد 719 يوم تداول من تجاوزها عتبة 2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات السوق من “داو جونز”.

وأغلقت أسهم «آبل» على ارتفاع 2.3% عند 193.97 دولار، الجمعة، لتصل قيمتها السوقية إلى 3.04 تريليون دولار. وكانت الشركة أول مرة سجلت هذا السقف في كانون الثاني / يناير 2022، ولكنها لم تغلق الجلسة يومها عند الرقم الذهبي.

وتفوقت القيمة السوقية لـ«آبل» على كل من اقتصاد بريطانيا الذي يبلغ 2.67 تريليون دولار، واقتصاد الهند 2.66 تريليون دولار، وفرنسا عند 2.63 تريليون دولار، وناتج إيطاليا الإجمالي البالغ 1.89 تريليون دولار.

وقد انتعشت أسهم وول ستريت بعد نشر تقرير يفيد باعتدال في تضخم أسعار المستهلك الأمريكي. وسجلت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أداءً ايجابياً إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1,23%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,84% ومؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1,45%.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15,9%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3,8% ومؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 31,7% وهي أعلى مكاسب للمؤشر منذ عام 1983.