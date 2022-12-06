آبل آيفون 14 برو ماكس في الصدارة…تعرف على أفضل الهواتف الذكية في 2022

احتل آبل أيفون 14 وآيفون 14 برو ماكس صدارة قائمة أفضل الهواتف الذكية للعام 2022 في حين جاء جهاز جوجل بكسل 7 برو في المركز الثاني.

هيمنت آبل وسامسونج على قائمة العشرة الأوائل بسبعة إصدارات في حين كانت الأجهزة الثلاثة الأخرى من نصيب جوجل وون بلس.

وجاءت هواتف جوجل بكسل 6إيه، وسامسونج جلاكسي زد فليب4، وسامسونج جلاكسي زد فولد4، وون بلس 10تي في المراكز من السابع وحتى العاشر.

1-آيفون 14 برو ماكس/ 2-برو

تزيد مساحة شاشة برو ماكس قليلا عن برو (6.7 و6.1 بوصة على الترتيبب) ويتمتع الهاتفان بمعالج “آبل إيه 16بيونك” وبهما كاميرا 48 ميجا بكسل.

3-جوجل بكسل 7 برو

طرح في أكتوبر الماضي، ويصنفه العديد من الخبراء بأنه أفضل جهاز في العالم يعتمد على نظام التشغيل أندرويد والجهاز مزود بشاشة 6.7 بوصة ومعالج “جوجل تنسور” وكاميرا 50 ميجابكسل.

4- آيفون 13

نسخة آيفون قبل الأخير حيث طرح في الأسواق في سبتمبر 2021 ويراه البعض أفضل آيفون لمعظم المستهلكين. يعتمد الجهاز على شاشة 6.1 بوصة ومعالج “إيه15 آبل بيونك” وكاميرا 12 ميجابكسل.

5-سامسونج جلاكسي إس22 ألترا

“جهاز يقوم بكل الأدوار” طرحته سامسونج في مطلع 2022 وهو مزود بشاشة 6.8 بوصة ويعتمد على نظام تشغيل أندرويد وبه كاميرا 108 ميجابكسل.

6- آيفون 13 ميني

“أفضل هاتف ذكي صغير في 2022” . طرحته آبل العام الماضي وهو مزود بشاشة 5.4 بوصة ومعالج آبل بيونك إيه15 وكاميرا 12 ميجابكسل