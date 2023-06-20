مصر، فيديو للعشرين جنيه الجديدة

كشف البنك المركزي المصري، من خلال مقطع فيديو تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، عن شكل العملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 20 جنيها، وذلك بعدما أثارت الجدل خلال الفترة الماضية مع اقتراب طرحها، بسبب بعض الألوان التي ظهرت في الصور المتداولة قبل طرحها رسمياً.

طرح العملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 20 جنيها

وظهر من خلال مقطع الفيديو، شكل العملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 20 جنيها، ويظهر بها مسجد محمد علي، دون وجود أي من الألوان التي أثارت الجدل خلال الفترة المقبلة، كما يظهر عليها توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الحالي، وسيراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم، كما ستتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسُمك الأقل وطول العمر الافتراضي لها والذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

وتتميز بالعملة في إنها لا يمكن تزييفها أو تزويرها وعمرها الافتراضي يصل إلى 12 عاما ولا يمكن طباعتها مرة أخرى، والعملات البلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستيكية.