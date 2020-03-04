خروج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام تشلسي

تشيلسي يهزم ليفربول ويتأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

(رويترز) - أكمل تشيلسي بضعة أيام صعبة على ليفربول بفضل هدفين من ويليان وروس باركلي ليفوز 2-صفر ويصعد إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتوقفت مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز عند 44 مباراة متتالية بخسارته المفاجئة 3-صفر على ملعب واتفورد يوم السبت الماضي وسقط مرة أخرى في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

وسمح أدريان حارس ليفربول لتسديدة قوية من ويليان أن تهز شباكه بسهولة بعدما ارتطمت في يده ودخلت المرمى بعد 13 دقيقة من البداية.

We exit the #EmiratesFACup.— Liverpool FC (@LFC) March 3, 2020

وحتى تكتمل ليلة سيئة لليفربول ضاعف لاعب وسط إيفرتون السابق باركلي النتيجة بعد مرور ساعة بقليل من المباراة.

واستحق تشيلسي، الفائز باللقب ثماني مرات، التأهل وسيشعر المدرب فرانك لامبارد بالتفاؤل بواقع نجاح ناديه في التتويج باللقب في آخر مناسبتين حقق فيهما التفوق على ليفربول في الكأس.

وقال لامبارد ”إنه أفضل فريق على الأرض، فهو يؤدي هذا العام في الدوري بشكل مذهل.

”لذا بالنسبة لنا فإن بذل الجهد والتركيز والإصرار كانت أشياء استثنائية اليوم. أدرك أنها مباراة واحدة لكن يجب الاحتفال بمثل هذه اللحظات“.

وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام واتفورد لكنه دفع بتشكيلة من أصحاب الخبرة بعدما خاض مباراة الدور الماضي أمام شروزبيري تاون بفريق تحت 21 عاما.

وكان واضحا من البداية أن كلوب يبحث عن رد فعل سريع بعد صدمة الهزيمة أمام واتفورد وكاد أن يحقق ذلك لكن ساديو ماني أهدر العديد من الفرص وتصدى كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، العائد للفريق لأول مرة منذ يناير كانون الثاني الماضي، لثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول.

وتراجع أداء ليفربول في الشوط الثاني وحسم تشيلسي الفوز بعدما تقدم باركلي إلى الأمام وسجل في مرمى الحارس أدريان.

وتألق بيلي جيلمور (18 عاما) في وسط ملعب تشيلسي وحظي بإشادة كبيرة من المشجعين في مباراته الثالثة فقط بالتشكيلة الأساسية.

ونال تشيلسي فرصة لتعزيز التقدم لكن لاعبه الشاب ميسون ماونت سدد ركلة حرة من 25 ياردة في العارضة كما أنقذ الحارس أدريان محاولة من المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

أما ليفربول فقد تعرضت هيمنته المطلقة على الموسم لضربة مفاجئة قوية بتلقيه ثلاث هزائم في أربع مباريات في كافة المسابقات عقب خسارته أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب ”نستحق الهزيمة لأن المنافس سجل هدفين ونحن ارتكبنا أخطاء كبيرة في الهدفين. لا ينبغي لأي شخص أن يشعر بالأسف من أجلنا، فنحن سنفوز بمباريات كرة قدم وهذا ما سنحاول أن نفعله يوم السبت“.