تذاكر مجانية وعروض بأسعار مخفضة جدا لتنشيط الرحلات الجوية في الصين

تلقى رجال أعمال أجانب كانوا يعملون في الصين عروضا لتذاكر سفر مجانية للعودة إلى مزاولة أعمالهم في الصين فيما بدأت شركات طيران بتقديم تخفيضات هائةل على تذاكرها داخل الصين لمواجهة ظاهرة المقاعد الخالية

ونقلت بلومبرغ عن عروض للسفر بتذاكر لا يتجاوز سعرها 13 دولار، وبلغ سعر رحلة من شنغهاي إلى تشينجدو (تستغرق قرابة 4 ساعات) على خطوط شركة جونياو 90 يوان أي ما يعادل 13 دولار بدون ضرائب.

وأشار رجال أعمال لأريبيان بزنس أنهم تلقوا عروضا عروضا لتذاكر سفر مجانية للعودة إلى مزاولة أعمالهم في الصين مع تعويضات مالية عن الخسائر، فيما بدأت شركات طيران بتقديم تخفيضات هائلة على تذاكرها داخل الصين لمواجهة ظاهرة المقاعد الخالية

وستضيف شركات الطيران الصينية قرابة ثلاثة ملايين مقعد على جداول رحلاتها هذا الأسبوع خاصة على الخطوط الداخلية في الصين بحسب مؤسسة أو إي جي OAG أفييشن وورلد وايد، بحسب المحلل جون جرانت في تعليقه الأسبوعي حول سوق الطيران وأشار بالقول إن استعادة السعة بهذا الكم الدراماتيكي أدى إلى انخفاض أسعار التذاكر المتوفرة".



وستضيف شركة الخطوط تشاينا ساوزرن قرابة 684 ألف مقعد فيما تضيف تشاينا ايسترن 566 ألف مقعد بحسب جرانت. ويساهم التعافي في عدد الرحلات في استعادة مكانة الصين بمرتبة ثاني أكبر سوق طيران في العالم بعد أن تقلصت لمرتبة تعادل البرتغال.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى التراجع الحاد في الطلب على الحجوزات في الرحلات التجارية المحلية منذ 23 يناير/ كانون الثاني. وفي 5 فبراير، تم إلغاء 70٪ من الرحلات الداخلية. وأظهرت البيانات أنه في 8 فبراير، نقلت الرحلات الداخلية 270 ألف شخص، بانخفاض 84.6% عن المعدل السنوي.