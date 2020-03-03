في لبنان، القبلات في عالم الفن تصبح عن بعد فقط

تأثرت عادة محببة لدى اللبنانيين لإظهار المودة بين الناس وهي تبادل القبلات ثلاث مرات لكن الهوس بفيروس كورونا الجديد جعلها تطلق عن بعد بين الفنانين والمصافحة بالقدمين كما فعل الفنان راغب علامة على الأقل

وصل الهوس الإعلامي بفيروس كورونا إلى إلى النجوم اللبنانيين الذين عبّر كل منهم على طريقته الخاصة عن الاحتياطات التي اتّخذها تفادياً للإصابة به بحسب صحيفة الأخبار التي لفتت إلى أن تأثير بدا واضحا في نشاطات الفنانين، إذ أُلغيت بعض الحفلات وتم تأجيل أخرى منعاً للتجمّعات. أتت تلك الخطوة بعدما أُعلن عن عدد من الإصابات في لبنان.

ونقلت الصحيفة مانشره نيشان على حسابه على تويتر، حين أشار أنّه خلال تقديمه العزاء للفنان جورج وسوف بوفاة والدته قبل أيام، لاحظ وجود ورقة على مدخل الصالة كُتبت عليها عبارة «عذراً حفاظاً على الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا».

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع. pic.twitter.com/ExS2s457Pw— نيشان (@Neshan) February 29, 2020

والتزم الجميع بتلك العبارة، مقدّمين العزاء لـ «أبو وديع» مع قبلات عن بعد. في المقابل، نشر راغب علامة فيديو ساخراً يجمعه بمقدم البرامج ميشال بو سليمان. خلال لقاء الثنائي، تبادلا السلام بواسطة القدمين وليس اليدين.

الفيديو اعتبره البعض تكراراً للقطات عدّة سبق ونُشرت على السوشال ميديا، بينما وجد آخرون أنّ هذه الطريقة هي الأسلم تفادياً للإصابة بالفيروس الذي لم تتم السيطرة عليه بعد وذهب ضحيته العشرات. من جانبها، أعلنت إليسا إلغاء حفلتها التي كانت مقرّرة في أربيل في 20 آذار (مارس) الحالي، بسبب كورونا الذي بدأ ينتشر في العراق أيضاً، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد جديد. و نشرت مايا دياب فيديو معلنة أنّها بدأت أخذ إجراءات احترازية مع فريق عملها لتفادي العدوى.