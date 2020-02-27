1.52 تريليون ريال حجم التجارة الخارجية السعودية في 2019

ثاني أعلى فائض خلال 5 أعوام

سجلت السعودية خلال عام 2019 فائضا في ميزانها التجاري مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام.

وبلغت التجارة الخارجية للسعودية خلال عام 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال عام 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 فائضا بقيمة 439.4 مليار ريال، منخفضا بنسبة 25.7 في المائة "152.2 مليار ريال" مقارنة بالفائض المسجل خلال عام 2018 البالغ 591.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية بنسبة 11.2 في المائة بما يعادل 123.8 مليار ريال، لتبلغ 980.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.1 تريليون ريال خلال عام 2018.

فيما ارتفعت الواردات 5.5 في المائة بقيمة 28.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 541.3 مليار ريال، فيما كانت 512.9 مليار ريال في عام 2018.



وهبط فائض الميزان التجاري في ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 27 في المائة بما يعادل 13.1 مليار ريال، حيث كان 48.5 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2018.

وتراجعت الصادرات خلال ديسمبر الماضي 6 في المائة أي ما يصل إلى 5.4 مليار ريال، حيث كانت 90.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2018.

بينما ارتفعت الواردات 18.3 في المائة بما يعادل 7.7 مليار ريال، حيث بلغت 41.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2018.

وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال عام 2018، بنحو 21 في المائة بما يعادل نحو 281 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.62 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال في 2017.