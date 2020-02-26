تحذير من تدني الرؤية مع وصول موجة غبار إلى العاصمة الرياض

وصلت موجة غبار كثيفة إلى المشارف العاصمة الرياض مع حلول مساء اليوم الثلاثاء،وظهرت كثافة الرياح المحلة بالأتربة التي تسببت في انعدام للرؤية.

وصلت موجة غبار كثيفة إلى المشارف العاصمة الرياض مع حلول مساء اليوم الثلاثاء، واتسمت بكثافة الرياح المحملة بالأتربة بتسببها في انعدام للرؤية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من أن الموجة يتوقع أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت الأرصاد إن نشاطا في الرياح السطحية سيسبب شبه انعدام في الرؤية على العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدوادمي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء وعفيف.