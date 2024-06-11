ميناء طنجة يتوقع تسجيل رقم قياسي في معالجة الحاويات

رجح ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية تحقيق رقم قياسي جديد في معالجة الحاويات هذا العام، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد الحاويات المعالجة 9 ملايين حاوية.

يأتي هذا التوقع بعد الأداء المتميز الذي حققه الميناء في العام الماضي، حيث عالج 8.6 مليون حاوية بزيادة 13.4% مقارنة بعام 2022، مما عزز مكانته كأكبر ميناء في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشهد ميناء طنجة نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت الحمولة بنسبة 14.9% لتصل إلى 33.3 مليون طن، وارتفعت الإيرادات بنسبة 18.3% لتبلغ مليار درهم (100 مليون دولار).

ويعتبر ميناء طنجة المتوسط مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في المنطقة، حيث يوفر خدمات متكاملة للشحن البحري، بما في ذلك مناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة.

كما يضم الميناء منطقة صناعية كبيرة تضم أكثر من 1200 شركة وتوظف حوالي 110 ألف شخص، وتساهم هذه المنطقة في تحقيق صادرات بقيمة 15 مليار دولار، تمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات المغربية.

وتعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط كفاءته العالية وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة على خدمات الشحن البحري في المنطقة. وقد تم تصنيف الميناء في المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأداء العالمي للموانئ للحاويات (CPPI) لعام 2023، مما يؤكد مكانته كأحد أهم الموانئ في العالم.

ويسعى ميناء طنجة المتوسط إلى تعزيز مكانته كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة، من خلال تطوير بنيته التحتية وزيادة طاقته الاستيعابية. ويتوقع أن يساهم هذا التطوير في زيادة حجم التجارة البحرية في المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي في المغرب.