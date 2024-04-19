ميناء جبل علي الإماراتي يعود إلى قائمة أفضل 10 موانئ حاويات عالمية

استعاد ميناء جبل علي مكانته ضمن أفضل 10 موانئ حاويات في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ألفالاينر المتخصصة في تحليلات النقل البحري.

واحتل الميناء الإماراتي المركز العاشر في القائمة، بعد أن قام بمناولة 14.47 مليون حاوية نمطية خلال عام 2023.

ويُعدّ هذا الإنجاز عودة قوية لميناء جبل علي، بعد تراجعه عن المراكز العشرة الأولى عام 2019. ويعزى هذا الصعود إلى عدة عوامل، أهمها:

النمو القوي في حركة التجارة العالمية:

حيث شهد عام 2023 انتعاشاً ملحوظاً في حركة التجارة العالمية، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة COVID-19. وقد استفاد ميناء جبل علي من هذا الانتعاش، حيث زادت حركة الحاويات بنسبة 3.6% عن عام 2022.

حيث شهد عام 2023 انتعاشاً ملحوظاً في حركة التجارة العالمية، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة COVID-19. وقد استفاد ميناء جبل علي من هذا الانتعاش، حيث زادت حركة الحاويات بنسبة 3.6% عن عام 2022. الاستثمارات في البنية التحتية:

إذ قامت “دي بي ورلد”، الشركة المشغلة لميناء جبل علي، باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للميناء خلال السنوات الماضية. وشملت هذه الاستثمارات توسيع ساحات الموانئ، وتحسين قدرات المناولة، وتطوير تقنيات الأتمتة. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحسين كفاءة الميناء وجعله أكثر جاذبية للشركات العالمية.

إذ قامت “دي بي ورلد”، الشركة المشغلة لميناء جبل علي، باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للميناء خلال السنوات الماضية. وشملت هذه الاستثمارات توسيع ساحات الموانئ، وتحسين قدرات المناولة، وتطوير تقنيات الأتمتة. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحسين كفاءة الميناء وجعله أكثر جاذبية للشركات العالمية. الموقع الاستراتيجي:

يتمتع ميناء جبل علي بموقع استراتيجي هام على خليج العرب، مما يجعله بوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب. ويسهل موقع الميناء الربط بينه وبين مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة واسعة من خطوط النقل البحري والبري.

وشهدت قائمة أفضل 10 موانئ حاويات عالمية بعض التغييرات الأخرى خلال عام 2023:

خروج ميناء هونغ كونغ من قائمة العشرة الأوائل

تراجع ميناء روتردام