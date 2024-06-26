ميناء الملك عبد العزيز.. توقيع أكبر عقد لتوريد الشاحنات الكهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” عن توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، وشركة ساني “SANY” الصينية، لتوريد 80 شاحنة كهربائية، إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، في أكبر عقد منفرد في العالم، توقعه شركة “ساني”، لتصنيع وتوريد الشاحنات الكهربائية.

وبعد تنفيذ العقد يصبح ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية.

جزء من استراتيجية السعودية لتصبح مركز لوجستي عالمي

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لوضع نفسها كمركز لوجستي عالمي رئيسي، يربط بين 3 قارات، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للنقل، والخدمات اللوجستية.

وهذا العقد يأتي ضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال، حسب بيان صادر عن “موانئ”.

ميناء الملك عبد العزيز.. ميناء العام 2024

وحصل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، جائزة “ميناء العام” لعام 2024 في جوائز ShipTek، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها “موانئ”، في تطوير بنيته التحتية.

الفوائد البيئية لاستخدام الشاحنات الكهربائية

وتلعب الشاحنات الكهربائية دورا رئيسيا في الحفاظ على البيئة في الموانئ من خلال إنتاج انبعاثات عوادم صفرية، وبالتالي تقليل تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.

كما أنها توفر كفاءة محسنة في استخدام الطاقة وتوفيرًا في تكاليف التشغيل والصيانة، وعلى المدى الطويل، تهدف إلى المساهمة في نظافة الهواء ومكافحة تغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف المبادرة السعودية الخضراء وأهداف الاستدامة لرؤية 2030.

العقد يهدف ليصبح الميناء مركزا لوجستيا مرنا ومستداما

وأكد عمر الحريري، رئيس شركة “موانيء”، في البيان، أن توقيع العقد يسهم في تطوير ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتحديثه ليصبح مركزا لوجستيا مرنا ومستداما.

وأوضح، أن ذلك يعكس الدور المحوري لميناء الملك عبد العزيز في دعم الحركة التجارية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف الحريري، عمق الشراكة الاستراتيجية بين شركة “موانيء”، والشركة السعودية العالمية للموانئ، التي تقوم بدور مشغل محطتي الحاويات بالميناء، بهدف إرساء نموذج رائد للتميز التشغيلي والكفاءة اللوجستية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة الصينية بتسليم 50 شاحنة قلابة إلى المملكة، حيث انضمت إلى أكثر من 1700 وحدة من آلات “ساني” المنتشرة بالفعل في الموقع لبناء “نيوم”، مما يمثل مساهمة كبيرة في التطوير.