موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتطوير ميناء الفاو العراقي

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي والشركة العامة لموانئ العراق اتفاقية تمهيدية لتأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير والمنطقة الاقتصادية المحاذية له، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في سبتمبر 2021 وملحقها المبرم في أغسطس 2023، بهدف تكثيف وتفعيل التعاون المشترك في مجال الموانئ والمناطق الاقتصادية والبنى التحتية في العراق.

وتنص الاتفاقية على استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الاستثمار والإدارة والتشغيل، بما يهدف إلى رفد الموانئ بالخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل المشروع بأحدث أساليب الإدارة والتشغيل المتبعة في العالم.

وتشمل الاتفاقية أيضاً دراسة آلية تطوير وتمويل وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الفاو الكبير والمنطقة الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة العامة والقدرات التشغيلية للميناء والمنطقة الاقتصادية.

وبحضور كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، ورزاق السعداوي وزير النقل العراقي، تم توقيع الاتفاقية من قبل الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور فرحان الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة للموانئ في العراق.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الاتفاقية تعكس توجيهات القيادة الإماراتية الرامية إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتحفيز نمو التدفقات التجارية بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع اتفاقيات أخرى مثيلة تستهدف استحداث منصات جديدة للشراكة والنمو المشترك لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.

من جانبه، أوضح الدكتور فرحان الفرطوسي أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل على رسم سياسة تشغيلية مشتركة من خلال التعاقد مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يلبي ما تمخضت عنه دراسة الجدوى للمشروع ويخلق فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.

وأشار الكابتن محمد الشامسي إلى أن الاتفاقية تعزز نطاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى رفد التجارة العالمية وتيسير الخدمات اللوجستية، ودفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد في المنطقة وخارجها.