موانئ أبوظبي تسجل تراجعًا في الأرباح الفصلية بنسبة 5%

أعلنت شركة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للربع الأخير، والتي أظهرت تراجعًا طفيفًا في الأرباح الصافية بنسبة 5% لتصل إلى 313 مليون درهم.

وجاءت هذه النتائج متوافقة مع توقعات المحللين الماليين، الذين توقعوا تباطؤًا في نمو الأرباح نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية.

وعزت موانئ أبوظبي هذا التراجع الطفيف في الأرباح إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 100% لتصل إلى 536 مليون درهم.

ويعكس هذا الارتفاع في المصاريف استثمارات الشركة في تطوير البنية التحتية وتوسيع عملياتها، مما يمهد الطريق لنمو مستدام في المستقبل.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في الأرباح، شهدت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 114% لتصل إلى 3.8 مليار درهم.

ويعزى هذا النمو القوي في الإيرادات إلى زيادة حجم التجارة وارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، مما يعكس مكانة موانئ أبوظبي كمركز رئيسي للتجارة والشحن في المنطقة.