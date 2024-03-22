فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inنقلآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

موانئ أبوظبي تستحوذ على 60% من ميناء تبليسي الجاف

وسيفتح استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي على ميناء تبليسي الجاف آفاقًا جديدة للتجارة واللوجستيات في المنطقة، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني و خلق فرص عمل جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
موانئ أبوظبي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الجمعة عن توقيعها اتفاقية مع شركة “إنفيكو” للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

يتمتع ميناء تبليسي الجاف بموقع استراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجاري واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا. كما يربط بحر قزوين بالبحر الأسود، مما يجعله مرفقاً لوجستياً حيوياً لجورجيا والمنطقة بأكملها. ويمتاز الميناء بقربه من مطار تبليسي الدولي، مما يسهل حركة التجارة ونقل البضائع.

تبلغ قيمة الاستثمار في ميناء تبليسي الجاف 61 مليون درهم (16.5 مليون دولار) وسيتم تشغيله وإدارته من قبل “نواتوم لوجستكس” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي. ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.

يتضمن ميناء تبليسي الجاف عدداً من المرافق المتكاملة، بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 286 ألف حاوية نمطية مع انتهاء المرحلة الثالثة من التطوير. وسيوفر الميناء خدمات لوجستية متكاملة لشركات التصنيع والشحن والمستوردين، بما في ذلك تخزين البضائع، ونقلها، وتوزيعها.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي بلغت 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) في عام 2023. كما تهدف إلى زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال خمسة أعوام.

يمثل استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي على ميناء تبليسي الجاف خطوة هامة في رحلتها نحو تعزيز سلاسل التوريد العالمية وربط الشرق بالغرب.

وسيوفر الميناء منصة مثالية لخدمة الأسواق الناشئة في آسيا الوسطى وشرق أوروبا، وتعزيز فرص التبادل التجاري بين مختلف دول المنطقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...