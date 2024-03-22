موانئ أبوظبي تستحوذ على 60% من ميناء تبليسي الجاف

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الجمعة عن توقيعها اتفاقية مع شركة “إنفيكو” للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

يتمتع ميناء تبليسي الجاف بموقع استراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجاري واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا. كما يربط بحر قزوين بالبحر الأسود، مما يجعله مرفقاً لوجستياً حيوياً لجورجيا والمنطقة بأكملها. ويمتاز الميناء بقربه من مطار تبليسي الدولي، مما يسهل حركة التجارة ونقل البضائع.

تبلغ قيمة الاستثمار في ميناء تبليسي الجاف 61 مليون درهم (16.5 مليون دولار) وسيتم تشغيله وإدارته من قبل “نواتوم لوجستكس” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي. ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.

يتضمن ميناء تبليسي الجاف عدداً من المرافق المتكاملة، بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 286 ألف حاوية نمطية مع انتهاء المرحلة الثالثة من التطوير. وسيوفر الميناء خدمات لوجستية متكاملة لشركات التصنيع والشحن والمستوردين، بما في ذلك تخزين البضائع، ونقلها، وتوزيعها.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، والتي بلغت 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) في عام 2023. كما تهدف إلى زيادة حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال خمسة أعوام.

يمثل استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي على ميناء تبليسي الجاف خطوة هامة في رحلتها نحو تعزيز سلاسل التوريد العالمية وربط الشرق بالغرب.

وسيوفر الميناء منصة مثالية لخدمة الأسواق الناشئة في آسيا الوسطى وشرق أوروبا، وتعزيز فرص التبادل التجاري بين مختلف دول المنطقة.