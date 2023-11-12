السعودية تشارك في معرض دبي للطيران 2023

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) في المملكة العربية السعودية وكيانات قطاع الطيران السعودي في معرض دبي للطيران 2023 الذي ينطلق غداً الاثنين، بوفد يرأسه رئيس الهيئة، عبدالعزيز بن عبدالله الرويلي.

وتهدف مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في أكبر حدث للطيران والفضاء في المنطقة إلى إبراز دور قطاع الطيران في المملكة كمحرك مهم في الاقتصاد الوطني.

وتسلط مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الطيران في إطار استراتيجية الطيران السعودي، بالإضافة إلى الدور القيادي الذي تضطلع به الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة حركة الركاب بثلاثة أضعاف إلى 330 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من 250 وجهة، ورفع القدرة الشحن إلى 4.5 مليون طن.

300 خبير في معرض دبي للطيران 2023

مصدر الصورة: موقع معرض دبي للطيران

ويشهد معرض دبي للطيران 2023 حضور أكثر من 300 خبير إقليمي وعالمي لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على الحركة الجوية والفضاء والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني خلال المشاركة في المعرض إلى إبراز النمو غير المسبوق وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة.

وستقع قاعة عرض الهيئة العامة للطيران المدني في المربع 865، وستكون قاعة اجتماعات المدرج في المربع S19، وذلك خلال فترة المعرض من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.