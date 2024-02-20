مصادرة آلاف السيارات الفاخرة من بنتلي وبورشه وأودي بسبب قطعة صينية

توقفت الواردات الأمريكية من بورش وبنتلي وأودي الأمريكية بعد مصادرة الآلاف من هذه السيارات الجديدة في موانئ أمريكية بحجة وجود قطع غيار صغيرة صنعت في إقليم في الصين لصالح شركة فولكس فاجن.

وأكدت تقارير صحفية أنه تم حجز الآلاف من هذه السيارات في الموانئ الأمريكية بعد أن اكتشف أحد الموردين للمجموعة الأم فولكس فاجن مكونًا فرعيًا صينيًا في السيارات مما ينتهك قيود أمريكية فرضت على مقاطعة صينية تتهمها واشنطن بممارسة العمل القسري.

ونقلت فايننشيال تايمز عن شخصين على علم بالأمر، أن شركة فولكس فاجن قامت بتأجيل تسليم السيارات حتى نهاية مارس/آذار، حيث أنها ستستبدلمكون إلكتروني تبين أنه جاء من “غرب الصين”. وشدد الأشخاص على أن شركة فولكس فاجن لم تكن على علم بأصل القطعة، والتي تم الحصول عليها من قبل مورد غير مباشر في سلسلة التوريد الخاصة بها، حتى نبهها المورد إلى هذه المشكلة.

وقامت شركة فولكس فاجن بأبلاغ السلطات الأمريكية بمجرد علمها بأصل القطعة. وتلفت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحظر استيراد المنتجات التي تم تصنيعها في منطقة شينجيانغ الغربية ومناطق أخرى في الصين بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور لعام 2021.

ولم يؤكد المصدر ما إذا كان الجزء المعني قد تم إنتاجه في شينجيانغ نفسها. وتؤثر هذه المشكلة على حوالي 1000 سيارة بورش رياضية وسيارات الدفع الرباعي، وعدة مئات من سيارات بنتلي، وعدة آلاف من سيارات أودي، وفقًا لمصادر الصحيفة. وقالت شركة فولكس فاجن في بيان إنها “تأخذ مزاعم انتهاك حقوق الإنسان على محمل الجد، سواء داخل الشركة أو في سلسلة التوريد” بما في ذلك “أي مزاعم عن العمل القسري”. وأضافت: “بمجرد تلقينا معلومات عن ادعاءات تتعلق بأحد موردينا الفرعيين، قمنا بالتحقيق في الأمر. سنوضح الحقائق ثم نتخذ الخطوات المناسبة. وقد يشمل ذلك أيضًا إنهاء العلاقة مع الموردين إذا أكدت تحقيقاتنا وجود انتهاكات خطيرة.

وتعمل شركة فولكس فاجن على موازنة انخفاض المبيعات في الصين مع الرغبة في زيادة وجودها في الولايات المتحدة. وتتعامل شركات صناعة السيارات عادةً بشكل مباشر مع أكبر مورديها، وقد لا تكون في بعض الأحيان على دراية بمصدر الأجزاء الأصغر التي تنتجها شركات أخرى في سلسلة التوريد. وألقت رسالة من شركة فولكس فاجن إلى العملاء المنتظرين باللوم على “مكون إلكتروني صغير يعد جزءًا من وحدة تحكم أكبر، سيتم استبدالها”، لكنها لم تحدد أصل الجزء. وقال شخصان إنه بموافقة سلطات الجمارك الأمريكية، طلبت الشركة استبدال الوحدات الإلكترونية، وبدأت بالفعل في إصلاح السيارات. وبينما تم إصلاح بعضها الأسبوع الماضي، فمن غير المرجح أن تتم معالجة الأعمال المتراكمة حتى الشهر المقبل على الأقل. يعد تبديل الوحدات أمرًا بسيطًا نسبيًا ولا يتطلب تفكيك المركبات، على الرغم من أن بعض النماذج الأكثر تعقيدًا قد تستغرق عدة ساعات لإصلاحها، وفقًا لأشخاص مطلعين على العملية.