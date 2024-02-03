قبل 500 عام.. من هو قائد أول رحلة استكشافية أوروبية حول رأس الرجاء الصالح؟

منذ أكثر من 500 عام، وتحديدا في 3 فبراير/شباط من عام 1488، نجح المستكشف البرتغالي بارتولوميو دياس، في الهبوط بـ”خليج موسيل” في جنوب أفريقيا، بعد أن التف حول رأس الرجاء الصالح، ليصبح أول أوروبي يصل إلى أقصى جنوب الكرة الأرضية.

تعد الرحلة الاستكشافية التي دارت حول العالم عبر المحيطات لأول مرة منذ أكثر من 500 عام، من بين الرحلات الاستكشافية الكبرى التي قام بها المستكشفون الأوروبيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

من هو بارتولوميو دياس مكتشف رأس الرجاء الصالح؟

ولد المستكشف البرتغالي بارتولوميو دياس عام 1450، وأرسله الملك البرتغالي جون الثاني لاستكشاف ساحل أفريقيا وإيجاد طريق إلى المحيط الهندي.

غادر دياس في أغسطس/آب 1487، ملتفا حول أقصى الطرف الجنوبي لأفريقيا في يناير/كانون الثاني 1488. أطلق البرتغاليون على هذه النقطة من الأرض اسم رأس الرجاء الصالح.

لا يُعرف أي شيء تقريبا عن حياة بارتولوميو دي نوفاس دياس قبل عام 1487، باستثناء أنه كان في بلاط جواو الثاني، ملك البرتغال (1455-1495)، وكان مشرفا على المستودعات الملكية.

من المحتمل أنه كان يتمتع بخبرة إبحار أكبر بكثير من الفترة التي قضاها على متن السفينة الحربية ساو كريستوفاو.

ربما كان دياس في منتصف وأواخر الثلاثينيات من عمره في عام 1486 عندما عينه جواو على رأس رحلة استكشافية بحثا عن طريق بحري إلى الهند.

وفقا لموقع ” biography”، في أغسطس/آب 1487، غادرت سفن دياس الثلاثة ميناء لشبونة بالبرتغال، اتبع دياس طريق المستكشف البرتغالي ديوغو كاو في القرن الخامس عشر، والذي اتبع ساحل أفريقيا حتى كيب كروس الحالية في ناميبيا.

ضمت مجموعة دياس الاستكشافية 6 أفارقة أحضرهم مستكشفون سابقون إلى البرتغال. أنزل دياس الأفارقة في موانئ مختلفة على طول الساحل الأفريقي مزودا بإمدادات من الذهب والفضة ورسائل حسن النية من البرتغاليين إلى الشعوب الأصلية. تُرك آخر أفريقيين في مكان أطلق عليه البحارة البرتغاليون اسم أنجرا دو سالتو، ربما في أنغولا الحديثة، وتُركت سفينة الإمداد التابعة للبعثة هناك تحت حراسة 9 رجال.

في يناير/كانون الثاني 1488، عندما أبحرت سفينتا دياس قبالة ساحل جنوب أفريقيا، جرفتهما العواصف بعيدا عن الساحل. ويُعتقد أن دياس أمر بالانعطاف إلى الجنوب بزاوية 28 درجة تقريبا، ربما لأنه كان لديه معرفة مسبقة بالرياح الجنوبية الشرقية التي ستأخذه حول طرف أفريقيا وتمنع سفنه من الانجراف على الشاطئ الصخري الشهير.

كان قرار دياس محفوفا بالمخاطر، لكنه نجح، رصد الطاقم الهبوط على اليابسة في 3 فبراير/شباط 1488، على بعد حوالي 300 ميل شرق رأس الرجاء الصالح الحالي. لقد عثروا على خليج أطلقوا عليه اسم ساو براس (خليج موسيل الحالي).

من الشاطئ، قام السكان الأصليون من الخويخوي برشق سفن دياس بالحجارة حتى أطلق سهم من قبل دياس أو أحد رجاله مما أدى إلى سقوط أحد رجال القبيلة.

غامر دياس بالمزيد على طول الساحل، لكن طاقمه كان متوترا بشأن تضاؤل الإمدادات الغذائية وحثوه على العودة. ومع ظهور التمرد، عين دياس مجلسا للبت في الأمر.

واتفق الأعضاء على السماح له بالإبحار 3 أيام أخرى ثم العودة، وفي رحلة العودة، لاحظ دياس أقصى نقطة في جنوب أفريقيا، والتي سُميت فيما بعد كابو داس أجولهاس، أو رأس الإبر.

في لشبونة، بعد 15 شهرا في البحر ورحلة بلغت حوالي 16000 ميل، استقبل البحارة العائدون الحشود.

بعد رحلته، استقر دياس لبعض الوقت في غينيا في غرب أفريقيا، حيث أنشأت البرتغال موقعا لتجارة الذهب. بعدها عمل دياس كمستشار لبناء السفن في رحلة فاسكو دا جاما.

أبحر دياس مع بعثة فاسكو دا جاما حتى جزر الرأس الأخضر، ثم عاد إلى غينيا، وصلت سفن دا جاما إلى هدفها في الهند في مايو/آيار 1498، بعد ما يقرب من عقد من رحلة دياس التاريخية حول طرف أفريقيا.

بعد ذلك، أرسلت البرتغال أسطولا ضخما إلى الهند، وكان دياس قائدا لأربع من السفن. وأثناء الرحلة ضربت العواصف أسطولا مكونا من 13 سفينة. في مايو/آيار 1500، وتحطمت 4 سفن، بما في ذلك سفينة دياس، وفقد جميع أفراد الطاقم في البحر.