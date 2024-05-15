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دي بي ورلد تعزز مكانة رومانيا كمركز تجاري أوروبي باستثمارات ضخمة

تستثمر “دي بي ورلد” بشكل كبير في رومانيا لتعزيز مكانتها كمركز تجاري أوروبي رئيسي، وتتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تشجيع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع، خاصة في قطاع السيارات.

فريق التحرير by فريق التحرير
دي بي ورلد

أعلنت موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، عن افتتاح ثلاثة مواقع رئيسية جديدة في رومانيا، لتعزيز مكانة البلاد كمركز للتجارة الأوروبية وتمكين النمو الاقتصادي في المنطقة.

وتشمل هذه المواقع منشأتين جديدتين في ميناء كونستانتسا، وهما محطة شحن للبضائع الثقيلة وميناء جديد لشحن بضائع الدحرجة، بالإضافة إلى مركز لوجستي متعدد الوسائط في آيود.

تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المنشآت الجديدة 136 مليون يورو، وستساهم في تعزيز الاتصال بين مراكز الخدمات البحرية وخطوط السكك الحديدية والمراكب والشاحنات الحالية التابعة لموانئ دبي العالمية عبر رومانيا.

كما ستزيد من تدفق البضائع من البر الرئيسي في أوروبا عبر البحر الأسود وبحر الشمال والبحر الأدرياتيكي. وبحلول عام 2025، ستبلغ استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا أكثر من 250 مليون يورو، وذلك منذ بدء هذه الاستثمارات في العام 2004.

يأتي الإعلان عن هذه المشاريع بالتزامن مع مرور 20 عاماً على بدء استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا، والتي كانت أولى وجهات توسعاتها في أوروبا. وقد نمت أعمال الشركة بشكل كبير في رومانيا، وساهمت في تعزيز النمو المذهل للميناء.

وتتوقع موانئ دبي العالمية أن تساهم أحدث استثماراتها في تشجيع الشركات الكبرى على نقل أو توسيع منشآت التصنيع في رومانيا والمنطقة المحيطة بها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً لقطاع تصنيع السيارات في رومانيا، مع توقعات تشير إلى تحقيق مزيد من النمو. ويمثل هذا القطاع نسبة تصل إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في رومانيا.

وتعد المنشآت الجديدة في رومانيا الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات الجديدة لموانئ دبي العالمية في جميع أنحاء أوروبا، حيث تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمحطاتها، بهدف تمكين المتعاملين الباحثين عن حلول سلسلة توريد أسرع وأكثر مرونة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...