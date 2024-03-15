دبي.. اصدار دليل شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية

توفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي دليلًا جديدًا لتسهيل عملية الحصول على شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية داخل منطقة حماية القطارات.

يسهل الدليل على المقاولين والاستشاريين والشركاء المعنيين فهم متطلبات مؤسسة القطارات، ويضمن تقديم الوثائق اللازمة بشكل متوافق مع المعايير المعمول بها.

يُعد الدليل خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءة والفعالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

يُمكن للمتعاملين تحميل الدليل من موقع هيئة الطرق والمواصلات، ويُمكنهم أيضًا التواصل مع مؤسسة القطارات للحصول على المزيد من المساعدة.

يهدف هذا الدليل إلى:

توضيح الوثائق المطلوبة للحصول على شهادات عدم الممانعة.

شرح كيفية إعداد هذه الوثائق بشكل متوافق مع متطلبات مؤسسة القطارات.

تعزيز الشفافية في عملية تقديم الطلبات.

تقليل الزمن اللازم للحصول على الموافقات.

تحسين رضى المتعاملين.

يُمكن اعتبار هذا الدليل أداة إرشادية أساسية للمقاولين والاستشاريين، حيث يقدم إرشادات واضحة لضمان سير عملية الحصول على شهادات عدم الممانعة بشكل سلس وفعال.