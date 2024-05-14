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دي بي ورلد وإينرايد تتعاونان لتحويل ميناء جبل علي إلى مركز شحن مستدام

يهدف تعاون دي بي ورلد وإينرايد إلى تحويل ميناء جبل علي إلى مركز شحن مستدام من خلال استخدام الشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة،

فريق التحرير by فريق التحرير
دي بي ورلد

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عن شراكة استراتيجية مع شركة “إينرايد” الرائدة في مجال النقل الكهربائي المستدام، بهدف تحويل عمليات تدفق الحاويات بين المحطات في ميناء جبل علي، عاشر أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم، لتعمل بالطاقة الكهربائية.

من المقرر أن تبدأ “إينرايد” في تقديم خدماتها في نهاية عام 2024، حيث ستقوم بنشر أكبر أسطول من حلول النقل ذاتية القيادة والتي تعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وسيشمل ذلك أسطولًا مكونًا من 100 شاحنة كهربائية متصلة، والتي سيتم إدارتها من خلال نظام “إينرايد ساغا” وهو نظام تشغيل رقمي لتحليل وتحسين كفاءة عمليات النقل الذاتي.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة والاستدامة في ميناء جبل علي، حيث ستعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، بالإضافة إلى تحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأكد عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لدي بي ورلد في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة ميناء جبل علي كمركز لوجستي عالمي مستدام.

من جانبه، أعرب روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إينرايد، عن سعادته بالتعاون مع دي بي ورلد لقيادة التحول في قطاع نقل البضائع في الشرق الأوسط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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