ترام دبي… 9 سنوات و52 مليون راكب

منذ بدء تشغيله في عام 2014، نقل ترام دبي نحو 52 مليون راكب، مما جعله جزءًا أساسيًا من نظام النقل العام في إمارة دبي. يُعْزَى الإقبال المتزايد على استخدام الترام إلى تحسين عمليات التقاطع وزيادة كفاءته العامة، مما يجعله وسيلة نقل فعالة وموثوقة، وبالتالي يجذب السكان المحال والسياح للاستفادة منه كوسيلة آمنة. خلال السنوات التسع الماضية، قام ترام دبي بتغطية مسافة إجمالية قدرها 5.3 مليون كيلومتر. يأتي هذا الإعلان في إطار احتفال ترام دبي بالذكرى التاسعة لإطلاقه في 2014.

مسار ترام دبي

يغطي مسار الترام 11 محطة خلال فترة زمنية تبلغ 42 دقيقة. يبدأ المسار من محطة الصفوح، وينتهي في محطة أبراج بحيرات جميرا، ويمتد على طول طريق الصفوح. يمر المسار بالعديد من المعالم السياحية والاقتصادية الهامة في الإمارة، مثل نخلة الجميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، وجي بي آر، ودبي مارينا.

خدمة شاملة

ويرتبط الترام مع مختلف وسائل النقل الأخرى مثل مترو دبي، والحافلات، وسيارات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، بما يحقق التكامل مع نظام النقل في الإمارة، ويسهل الوصول إلى مختلف الوجهات.

تقنية

يُعرف ترام دبي بأنه أول ترام في العالم مزود بأبواب حماية أوتوماتيكية مثبتة في محطاته، مما يضمن قدرًا أكبر من السلامة والأمان. وهو أيضًا أول ترام خارج أوروبا يعمل باستخدام مصدر الطاقة الأرضية للكهرباء، مما يلغي الحاجة إلى الأسلاك الكهربائية العلوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو أول ترام في العالم يحتوي على محطات مكيفة للركاب.

عربات الترام

تضم شبكة ترام دبي 11 عربة، وتتألف كل عربة من 7 مقصورات. يتم توزيع هذه المقصورات بين ثلاث مستويات، وهي المستوى الذهبي، والمستوى الفضي، ومقصورة خاصة للنساء والأطفال.

مركز التحكم

تتم مراقبة عمليات التشغيل عبر مركز التحكم على مدار الساعة. يتم استخدام المركز لمراقبة حركة الترام وأداء السائقين، وضمان فعالية الأنظمة المساندة للتشغيل مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية في التقاطعات التي يعبرها الترام على مدار مساره. كما يتم التحكم في جدول زمن الرحلات ومراقبة كاميرات الأمن والسلامة. هذا يسهم في الاستجابة السريعة للمسائل التقنية المتعلقة بالترام.