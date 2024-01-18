تراجع شحنات القمح عبر قناة السويس بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير

تراجعت شحنات القمح البحرية عبر قناة السويس بنسبة 40% على اساس سنوي خلال أول أسبوعين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري بفعل التوترات الجارية في البحر الأحمر، وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية.

وكانت كمية الشحنات ارتفعت في كانون الأول/ديسمبر 2023، بواقع 200 ألف طن عن الشهر السابق إلى 2.6 مليون طن بزيادة سنوية 16% عن متوسطها لثلاث سنوات.

وانخفض إجمالي شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر قناة السويس من 7.2 مليون طن في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى 5.9 مليون طن في كانون الأول/ديسمبر وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع شحنات فول الصويا الأميركي.

كما انخفضت شحنات الحبوب والبذور الزيتية إلى الثلث على أساس سنوي لتبلغ 900 ألف طن في النصف الأول من الشهر الجاري وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 63% عن متوسطها لثلاث سنوات عن نفس الفترة.

وسلكت 8% من شحنات القمح المتجهة من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى دول في آسيا وشرق أفريقيا طرقاً بديلة في كانون الأول/ديسمبر متفادية قناة السويس.

وقفزت حصة الطرق البديلة في النصف الأول من كانون الثاني/يناير إلى 42%.

واستحوذت الطرق البديلة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر والنصف الأول من الشهر الحالي، على حوالي 500 ألف طن من شحنات القمح المتجهة من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى آسيا وشرق أفريقيا.

وبلغت شحنات القمح المتجهة من الاتحاد الأوروبي عبر طرق بديلة 330 ألف طن مقارنة مع 50 ألفا في الفترة نفسها من العام السابق.

وجرى شحن 190 ألف طن من شحنات القمح الروسي عبر طرق بديلة خلال الفترة نفسها.

واستمرت جميع شحنات القمح من أوكرانيا إلى دول في آسيا وشرق أفريقيا في المرور عبر قناة السويس خلال شهر كانون الأول/ديسمبر والنصف الأول من الشهر الحالي.