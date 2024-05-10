استكمال مشروع توسعة ميناء الحمرية يعزز مكانة دبي كمركز بحري عالمي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (“دي بي ورلد”) اليوم عن استكمال مشروع توسعة ميناء الحمرية، أحد أهم الموانئ في منطقة الخليج وشرق إفريقيا والهند.

ويُعدّ هذا الإنجاز علامة فارقة مهمة تُعزّز البنية التحتية للقطاع البحري في دبي، وتُسهم في رفع مستوى القدرة التشغيلية للميناء، وتُرسّخ مكانته كمركز حيوي لتجارة البضائع.

شهد ميناء الحمرية، الواقع على البر الرئيسي لإمارة دبي، مراحل متعددة من النمو والتطور على مدار العقود الماضية، مواكبةً للنمو المتزايد للحركة البحرية في الإمارة.

وتعتبر عملية التوسعة التي تم تدشينها عام 2022، ثمرة التزام “دي بي ورلد” الراسخ بتعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد.

شملت أعمال التوسعة في ميناء الحمرية بناء جدار رصيف إضافي بطول 1,150 متراً، ممّا ساهم في توسيع قدرات الرسو بشكل كبير.

ويُمكّن هذا الجدار الجديد من استقبال مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من السفن العربية التقليدية “الدَّهْو أو الداو”، وصولاً إلى سفن البضائع السائبة وسفن الدحرجة الحديثة.

ويُلعب ميناء الحمرية دورًا محوريًا في حركة السفن الشراعية التقليدية وتجارة العديد من السلع، بما في ذلك الثروة الحيوانية والخضروات والفواكه. كما يتميز الميناء بقدرته على استيعاب 156 قارب صيد في آن واحد، ممّا يُؤكّد على دوره المركزي في دعم قطاع صيد الأسماك في المنطقة.

وتأتي عملية استكمال توسعة ميناء الحمرية في الوقت الذي أعلنت فيه “دي بي ورلد” عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي أظهرت تحقيقها نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات الرئيسية. حيث ارتفعت العوائد بنسبة 6.6% لتبلغ 18.25 مليار دولار (67 مليار درهم)، بينما ارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% لتصل إلى 5.1 مليار دولار (18.7 مليار درهم).