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قطر للطاقة وناقلات توقعان اتفاقيات تأجير 25 ناقلة غاز طبيعي مسال

تأتي اتفاقيات قطر للطاقة وناقلات لتعزيز قدرات الدولة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال، وتوفير إمدادات طاقة إضافية للعالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر للطاقة

وقعت قطر للطاقة وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي.

وتأتي هذه الاتفاقيات كجزء من المناقصة الثانية لعقود مالكي السفن في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال.

ووفقاً لبيان نشرته قطر للطاقة، تبلغ سعة كل من السفن الخمس والعشرين 174 ألف متر مكعب، وسيتم تأجيرها لشركات تابعة لها بموجب اتفاقيات تأجير تبلغ مدتها 15 عامًا.

وبناءً على الاتفاقيات، سيتم تشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، حيث يتم بناء 17 منها في أحواض بناء سفن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية، بينما يتم بناء 8 سفن أخرى في أحواض بناء شركة هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقاً) في كوريا الجنوبية أيضاً.

أكد المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على ثقة قطر الراسخة في شركة ناقلات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في أعقاب اختيار شركة ناقلات الشهر الماضي كمالك ومشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً مهماً في تنفيذ برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية متطلباتنا المستقبلية، بينما نمضي قدماً بتوسيع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 لضمان إمدادات طاقة إضافية أنظف وأكثر موثوقية للعالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...