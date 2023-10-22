خالد موسى العمراني

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حافلات مكة… التذكرة بـ 4 ريالات

سعر التذكرة، يشمل جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، كما تتوفر باقات، وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

خالد موسى العمراني
مكة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إطلاق الخدمات المتكاملة المدفوعة لمشروع حافلات مكة، بسعر4 ريالات للتذكرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الرسمي للمشروع، أو أجهزة بيع التذاكر المتوفرة في أنحاء مكة المكرمة.

وقالت الإمارة، في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، “إكس”(تويتر سابقا)، إن البدء في الإطلاق الفعلي للمشروع، سيكون أول الشهر المقبل.

أكثر من 100 مليون مستفيد في الفترة التجريبية

بدء المرحلة التجريبية لحافلات مكة

وتم إطلاق، الخدمات المتكاملة المدفوعة، لمشروع حافلات مكة تحت شعار “معًا على الدرب”، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وسعر التذكرة، يشمل جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، كما تتوفر باقات، وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

وأوضح المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن إطلاق الخدمات المتكاملة لمشروع حافلات مكة، يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام، والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين.

يذكر أن مشروع حافلات مكة قد حقق نجاحاً خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في شهر فبراير 2022، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

12 مسار و800 سائق و438 محطة لحافلات مكة

وقدم المشروع، خدمة النقل، لسكان مكة وزائريها عبر 12 مساراً، ولمسافة تمتد لأكثر من 560 كيلومتراً، من خلال 400 حافلة، وأكثر من 800 سائق، و438 محطّة موزعة في أنحاء مكة.

ويعد المشروع جزءًا من خطّة إستراتيجية تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكّة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

ويسهم المشروع في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدسة، علاوةً على تخفيف الازدحام المروري، والانبعاثات الكربونيّة الضارّة.

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مجد البهو

مجد البهو

مجد البهو، رئيس تحرير مجلة "أريبيان بزنس"، هو خريج في الصحافة مع تخصص فرعي في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت في...