إضراب العاملين بالسكك الحديد يسبب شللاً في ألمانيا

قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن إضراب سائقي القطارات في ألمانيا أدى إلى توقف شبه تام لخدمات السكك الحديدية الخاصة بالركاب عبر البلاد صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن شركة “دويتشه بان” المشرفة على تشغيل القطارات الألمانية، بياناً أعلنت فيه أن العديد من الموظفين في قطاع نقل الركاب بدأوا إضرابهم الساعة الثانية بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن العاملين في قطاع الشحن، بدأوا إضرابهم مساء أمس الثلاثاء ولفتت إلى أنه سيستمر حتى السادسة مساء من يوم الجمعة المقبل.

وقالت “دويتشه” إنها ستفرض قيود واسعة على الخدمات، وإن مدى هذه القيود سيختلف من منطقة لأخرى.

وأخفقت الشركة في محاولتها الأخيرة للحيلولة دون تنفيذ الإضراب أمام إحدى محاكم العمل. ويتزامن الإضراب مع مظاهرات المزارعين على مستوى ألمانيا، التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة النقل في ألمانيا.

وكان رئيس نقابة سائقي القطارات كلاوس فيلسكي قد أصر على أن المسألة تتوقف على شركة السكة الحديد لتقديم عرض أفضل. وقال: “مسألة تقصير مدة الإضراب ليست محل نقاش”.

يشار إلى أن الإضراب في السكك الحديدية هو الثالث والأطول في النزاع الجاري بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمانية (غي.دي.إل) و”دويتشه بان”.