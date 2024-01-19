أزمة البحر الأحمر تهدد إمدادات الغذاء العالمية

تتعرض سلاسل الإمداد الغذائي العالمية لتهديد متواصل مع استمرار الأزمة الحاصلة في البحر الأحمر عند مضيق باب المندب في تعطيل شحنات المنتجات الغذائية إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في أن السفن المحملة بالمواد الغذائية تضطر إلى الإبحار حول القارة الإفريقية لتجنب المخاطر، مما يزيد من وقت الشحن والتكلفة.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى نقص في بعض المنتجات، خاصة تلك القابلة للتلف، مثل الفاكهة والخضروات. كذلك إلى رفع كبير في الأسعار.

ورأى نيتين أغراوال، المدير الإداري لشركة “يورو فروتس” (Euro Fruits)، في تصريح لوكالة “بلومبرغ”، أن “الجميع خاسر في هذه الحالة”. عادةً ما تسير شحنات الشركة إلى أوروبا عبر البحر الأحمر، لكنها تستخدم الآن مساراً أطول يضاعف تكاليف الشحن بأكثر من أربع مرات ويضاعف وقت النقل أيضاً.

وتؤثر أزمة البحر الأحمر بالفعل على بعض الأسواق. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الزنجبيل في المملكة المتحدة بنسبة 35% منذ كانون الأول/ديسمبر.

وقال ماسيميليانو جيانسانتي، رئيس مجموعة الزراعة “كونفاغريكولتورا”، إن المصدرين الإيطاليين، الذين يبيعون منتجات زراعية بنحو 4.4 مليار دولار إلى آسيا، قلقون من تأثير تغيير مسار الشحنات على جودة الفاكهة، ورفع أسعارها.

وأعرب فوزان علوي المتحدث باسم جمعية مصدري لحوم الجاموس والخراف في الهند عن مخاوفه من أمر مماثل بالنسبة للحوم الهندية المتجهة إلى مناطق مثل شمال إفريقيا.

يمكن أن يكون للأزمة آثار أكثر خطورة على المدى الطويل. إذا استمرت الهجمات، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات الغذاء العالمية.

هناك حاجة إلى عمل دولي لوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. كما يجب على الحكومات اتخاذ تدابير لتخفيف تأثير الأزمة على سلاسل الإمداد الغذائي.

أزمة البحر الأحمر هي تذكير بمدى هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية. من الضروري اتخاذ إجراءات لتعزيز مرونة هذه السلاسل وحماية الإمدادات الغذائية العالمية.