فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inفورمولا واحدآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

نوريس ينتزع مركز الإنطلاق الأول على حلبة هنغارورينغ

يحتل لاندو نوريس المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 84 نقطة عن ماكس فيرستابن المتصدر (255 مقابل 171).

فريق التحرير by فريق التحرير

انتزع البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين مركز الإنطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، التي ستقام غداً الأحد على حلبة هنغارورينغ، متفوقاً على زميله أوسكار بياستري وبطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بُول.

وسجل السائق البريطاني البالغ 24 عاماً على حلبة هنغارورينغ (4.381 كلم) والتي تستضيف الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، أفضل توقيت 1:15.227 دقيقة بفارق 0.022 ثانية عن بياستري وبفارق 0.046 ثانية عن فيرستابن.

ويحتل نوريس المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 84 نقطة عن فيرستابن المتصدر (255 مقابل 171).

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...