نوريس ينتزع مركز الإنطلاق الأول على حلبة هنغارورينغ

انتزع البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين مركز الإنطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، التي ستقام غداً الأحد على حلبة هنغارورينغ، متفوقاً على زميله أوسكار بياستري وبطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بُول.

POLE IN BUDAPEST! We love your work @LandoNorris. ?#HungarianGP ?? pic.twitter.com/ZlOCppyRms