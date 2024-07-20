نوريس ينتزع مركز الإنطلاق الأول على حلبة هنغارورينغ

انتزع البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين مركز الإنطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، التي ستقام غداً الأحد على حلبة هنغارورينغ، متفوقاً على زميله أوسكار بياستري وبطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بُول.

وسجل السائق البريطاني البالغ 24 عاماً على حلبة هنغارورينغ (4.381 كلم) والتي تستضيف الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، أفضل توقيت 1:15.227 دقيقة بفارق 0.022 ثانية عن بياستري وبفارق 0.046 ثانية عن فيرستابن.

ويحتل نوريس المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 84 نقطة عن فيرستابن المتصدر (255 مقابل 171).