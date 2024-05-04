ماكس فيرستابن يفوز بسباق السبرنت في ميامي

فاز ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول وبطل العالم ثلاث مرات بسباق السرعة الثاني الذي يقام هذا الموسم وذلك على هامش جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.

وتواصلت هيمنة السائق الهولندي (26 عاماً) والذي انطلق من المركز الأول ومضى في طريقه للفوز دون منافسة تذكر، متفوقاً بفارق 3.371 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.

وبهذا يحافظ فيرستابن على سجله خالياً من الهزائم في ميامي ويعزز صدارته للترتيب العام للسائقين متفوقاً على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي أنهى السباق ثالثاً.

وحقق دانييل ريكاردو سائق (آر.بي) أفضل نتائجه هذا الموسم إذ جاء في المركز الرابع متفوقاً على كارلوس ساينز سائق فيراري، الوحيد الذي انتزع فوزاً من فيرستابن هذا الموسم.

ومنح أوسكار بياستري نقاطا لماكلارين بإنهاء السباق في المركز السادس بعدما تعرض زميله في الفريق لاندو نوريس لحادث انسحب على إثره من السباق في اللفة الأولى.

وحل نيكو هالكنبيرغ سائق هاس المركز السابع متفوقاً على يوكي تسونودا سائق (آر.بي) الذي احتل آخر المراكز التي تمنح نقاطاً.