ماكس فيرستابن يفوز بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

فاز سائق فريق “ريد بول” الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، بسباق جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 على حلبة جدة مساء اليوم.

وحل سائق “ريد بول” المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثاني ثم سائق فيراري الفرنسي شارل لوكلير في المركز الثالث.

وانطلق فيرستابن من المركز الأول بعد فوزه في سباق البحرين الافتتاحي، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله في “ريد بول” المكسيكي سيرجيو بيريز، فيما انطلق سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو من المركز الرابع.

ويحمل فوز ماكس فيرستابن بجائزة السعودية الكبرى الرقم الـ 56 في مسيرة السائق الهولندي والرقم 100 على منصة التتويج.

وحقق فريق “ريد بول” بداية مثالية للموسم الجديد، بعدما وصل سائقه الآخر المكسيكي سيرجيو بيريز ثانياً الذي نال عقوبة إضافة 5 ثوان إلى توقيته متأخراً بفارق 13.643 ثانية عن زميله في سيناريو مشابه لباكورة الجولات في البحرين الأسبوع الماضي.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الثاني لصالح المكسيكي في المرتبة الثالثة بفارق 18.639 ثانية عن الفائز، فيما سرق زميله السائق الشاب البريطاني أوليفر بيرمان (18 عاماً) الأضواء بحلوله سابعاً في باكورة مشاركاته بعدما جلس في مقصورة فيراري بدلاً من الإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة جراء إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

وبات بيرمان الذي انطلق من المركز الحادي عشر في سن الـ 18 عاماً و10 أشهر أصغر سائق يدافع عن ألوان “الحصان الجامح” وثالث أصغر سائق في التاريخ يشارك في سباق للفورمولا 1.

وقال لوكلير الذي خطف أيضاً نقطة أسرع لفة في السباق عن بيرمان الذي تم استدعاؤه الجمعة بسبب إصابة ساينس وانهى السباق متأخراً بفارق 42.679 ثانية عن فيرستابن: “لقد قام بعمل رائع. المركز السابع في سباقه الأول في الفورمولا 1 أمر مثير للإعجاب للغاية”.

ويتصدر فيرستابن بطولة السائقين برصيد 51 نقطة من سباقين، يليه زميله بيريز برصيد 36 نقطة ثم لوكلير ثالثاً برصيد 28 نقطة.