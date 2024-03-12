بعد 16 عامًا.. ماسا يقاضي فورمولا وان لحرمانه من لقب 2008

في عام 2008، خسر البرازيلي فيليبي ماسا السائق السابق لفريق فيراري فرصة الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا وان بفارق نقطة واحدة فقط أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق ماكلارين وقتذاك.

وجاءت خسارة ماسا للقب نتيجة مباشرة لما بات يعرف بـ”كراش غايت” او فضيحة الاصطدام خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى، حيث عمد فريق رينو إلى تدبير فوز سائقه فرناندو ألونسو بالسباق من خلال الإيعاز لسائقه الثاني نيلسون بيكيه جونيور بالاصطدام بجدار الحلبة.

وكان ماسا يحتل المركز الأول في سباق سنغافورة قبل أن يفتعل بيكيه الحادث، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان وترتيب توقفات السائقين بشكل يرجح كفة فوز ألونسو.

ولاحقاً، كشف بيكيه أنه تلقى تعليمات من رؤسائه بالتسبب بالحادث.

ورفع البرازيلي دعوى قضائية ضد كل من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” والمالك السابق للحقوق التجارية لفورمولا وان البريطاني بيرني إيكليستون، يطالب فيها بتعويضات مالية تقدر بـ 80 مليون دولار.

ويسعى ماسا من خلال دعواه إلى الحصول على تعويضات عن الفارق في الراتب الذي كان سيحصل عليه كبطل للعالم، بالإضافة إلى التعويض عن الدعم المالي والفرص التجارية التي فاتته.

وتُعد هذه الدعوى القضائية سابقة خطيرة في عالم رياضة السيارات، حيث قد تُفتح الباب أمام دعاوى أخرى من قبل سائقين تعرضوا لظلم مماثل.