لوكلير ينطلق من المركز الأول في سباق موناكو للفورمولا 1 غداً

فشل سائق فريق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن في الانفراد بالرقم القياسي للانطلاقات المتتالية من المركز الأوّل في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، بعد حلوله سادساً السبت في التجارب الرسمية لجائزة موناكو الكبرى التي تصدّرها ابن الإمارة سائق فيراري شارل لوكلير.

وكان سائق ريد بول المتوّج ثلاث مرات توالياً بلقب بطولة العالم، عادل رقم الأسطورة البرازيلي الراحل أيرتون سينا (8 مرات) بالانطلاق من المركز الأول في السباق الأخير الأحد الماضي على حلبة إيمولا، في طريقه إلى حسمه في صالحه رغم معاناة كبيرة خلال التجارب، بفارق ضئيل بلغ سبعة أعشار من الثانية فقط عن البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الفائز في الجولة السابقة في ميامي.

وسينطلق لوكلير (فيراري) على أرضه من المركز الأوّل، بعد تسجيله 1:10.270 دقيقة، متقدّماً على الأوسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) الذي سجّل 1:10.424 دقيقة وزميله في “الحصان الجامح” الإسباني كارلوس ساينز جونيور (1:10.518 د).

وهذه المرّة الأولى هذا الموسم والـ25 في مسيرته ينطلق لوكلير (26 عاماً) من المركز الأوّل في بطولة العالم.

كما أن مركز الانطلاق الأول هو الـ 250 لفريق فيراري خلال مشاركاته في بطولات الفورمولا 1 منذ 75 عاماً.

وقال لوكلير الساعي للفوز على المنعطفات الضيّقة لمدينته للمرة الأولى في مسيرته: “الشعور رائع. أعرف الآن أكثر من أي وقت مضى ان التجارب غير كافية. علينا استجماع قوّتنا في سباق الأحد خلافاً لمشاركتنا الأخيرة هنا”.

وتابع السائق المتوّج بخمس سباقات والذي يحمل ألوان سكوديريا فيراري منذ 2019: “نحن بحاجة لانطلاقة سريعة، بعدها آمل في أن يلحقني كارلوس بعد المنعطف الأوّل. إذا تصدّرنا السباق بمقدورنا المنافسة.. مهما حصل، علينا السعي لتحقيق الفوز”.

وهذه المرّة الأولى هذا الموسم في ثماني جولات يخفق فيرستابن بالانطلاق من الصدارة. اشتكى من اصطدامه بالحائط خلال لفته، وسُمع وهو يقول من سيارته: “لقد اصطدمت بالحائط! يا رجل، هذه السيارة زلقة للغاية!”.

وقال مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر لشبكة “سكاي سبورتس”: “عانينا طوال نهاية الأسبوع. لم تتناسب السيارة مع خصائص هذه الحلبة”.

أما نوريس، فقد حلّ رابعاً أمام البريطاني جورج راسل (مرسيدس) الذي سينطلق زميله بطل العالم سبع مرات البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سابعاً وراء فيرستابن.

ويتصدّر فيرستابن ترتيب السائقين برصيد 161 نقطة، أمام لوكلير (113) وزميله في ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز (107)، فيما يحتل نوريس المركز الرابع (101).

ويسعى فيرستابن إلى تكرار انتصاره في سباق العام الماضي على المسار الذي فاز فيه فريق ريد بول بالسباقات الثلاثة الأخيرة، بينها مرتان له وواحدة لزميله بيريز عام 2022.