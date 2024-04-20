فيرستابن ينطلق الأول في جائزة الصين ويفوز بأوّل سباق للسرعة في الموسم

فاز بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق “ريد بول“، بأوّل سباق للسرعة في موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، عندما تفوّق على جميع منافسيه في جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي الدولية اليوم السبت، ثم سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية لينطلق من المركز الأول غداً الأحد.

وبات ماكس فيرستابن أول سائق في هذا القرن يفوز بمركز الانطلاق الأول في أول 5 سباقات للموسم. وتفوّق فيرستابن (26 عاماً) ، في السباق الذي يتكوّن من 19 لفة، بفارق 13.043 ثانية على أقرب ملاحقيه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وبطل العالم سابقاً 7 مرات.

وعزز فيرستابن بهذا الفوز موقعه في صدارة ترتيب السائقين بـ 85 نقطة يليه زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز (70 نقطة) الذي احتل المركز الثالث في سباق السرعة اليوم.

واحتل سائقا فريق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو والإسباني كارلوس ساينز المركزين الرابع والخامس توالياً.

وانطلق البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، من المركز الأوّل، لكنّ سيارته خرجت عن المضمار في اللفة الأولى بينما كان يتصارع مع هاميلتون وحصل على المركز السادس في النهاية.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين الثاني، المركز السابع، في حين حل البريطاني جورج راسل، زميل هاميلتون في مرسيدس، ثامناً ليقتنص النقطة الأخيرة.

وسيكون ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، أول المنطلقين في سباق جائزة الصين الكبرى المقررة على حلبة شنغهاي، غداً الأحد، بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية، اليوم السبت.

وتقدم فيرستابن بفارق 0.322 ثانية عن زميله في فريق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز، بينما جاء الاسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

وسجل فيرستابن أسرع لفة بلغت دقيقة واحدة و 33.660 ثانية ليتوج يوماً مثالياً، بعد فوزه في وقت سابق بسباق السرعة (السرينت).

وهي المرة السابعة والثلاثون الذي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الاول في مسيرته والرقم 100 لفريقه ريد بول منذ الأولى عام 2009 على الحلبة ذاتها عن طريق الالماني سيباستيان فيتل.

وانهى فيرستابن يوما مثاليا بعد ان تغلب في وقت سابق اليوم على بعض المشاكل في سيارته خلال سباق السبرينت قبل ان يجتاز خط النهاية في الصدارة متقدما على البريطاني لويس هاميلتون بفارق 13 ثانية.

وفاز فيرستابن بثلاثة سباقات من اصل 4 هذا الموسم في حين كان الفوز من نصيب الاسباني كارلوس ساينز سائق فيراري مرة واحدة.

يذكر ان سباقات فورمولا واحد عادت الى شنغهاي للمرة الاولى منذ خمس سنوات بعد ان أدى إغلاق حدود الصين أثناء وباء كوفيد إلى عدم استضافة هذه الحلبة لسباق الجائزة الكبرى منذ نيسان 2019، عندما فاز بالسباق البريطاني لويس هاميلتون في سيارة مرسيدس وحلّ ثانياً زميله السابق الفنلندي فالتيري بوتاس.