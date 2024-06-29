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فيرستابن يفوز بسباق السرعة في النمسا

نال الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول 8 نقاط ليرفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 227 نقطة، يليه لاندو نوريس برصيد 156 نقطة.

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ماكس فيرستابن متقدماً على أوسكار بياستري ولاندو نوريس
ماكس فيرستابن متقدماً على أوسكار بياستري ولاندو نوريس

انتزع الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول المركز الأول في سباق السرعة (سبرنت) في جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا 1 المؤلف من 23 لفة اليوم السبت متفوقاً بفارق تجاوز 4 ثواني على سائقي ماكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس.

وقال السائق الهولندي، الذي حولت جماهيره التي سافرت للنمسا المدرجات للون البرتقالي في حلبة ريد بول، “من الرائع أن أكون الأول هنا أمام جماهير بلدي وسباق الجائزة الكبرى في بلدي. لقد كان يوماً جيداً”.

ونال السائق الهولندي 8 نقاط ليرفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 227 نقطة، يليه  

لاندو نوريس برصيد 156 نقطة.

وسيقام سباق جائزة النمسا الكبرى غداً الأحد.

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