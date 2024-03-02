فيرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى في الفورمولا 1

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق “رد بول” وحامل لقب بطل العالم في الفورمولا 1 بجائزة البحرين الكبرى اليوم في مستهل موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق “رد بول” في المركز الثاني أمام الاسباني كارلوس ساينز سائق “فيراري”.

وسيطر بطل العالم ثلاث مرات على السباق بشكل كامل وحقق الرباعية المتمثلة في :

الإنطلاق من المركز الأول.

الفوز بالسباق.

أسرع لفة.

تصدر كل لفات السباق الـ 57.

وقال فيرستابن سائق رد بول: “أنا سعيد للغاية. إنه أمر لا يصدّق، لقد سارت الأمور بشكل رائع”.

وأضاف فيرستابن: “سارت الأمور أفضل ممّا كنّا نتوقّع، السيارة بدت ممتازة والقيادة لاحت سهلة وكانت لدينا سرعة كبيرة. لقد استمتعت كثيراً بالسباق”.

واستمتع السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما بيوم مثالي حيث تقدم من المركز الأول وحصل على نقطة إضافية لأسرع لفة في طريقه لإنهاء السباق متقدما بفارق 22.4 ثانية على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز.

وكان الانتصار تحت الأضواء الكاشفة في حلبة الصخير هو الانتصار الرقم 55 لفيرستابن في مسيرته والثاني على التوالي في البحرين.

ومنحه ذلك التفوق بفارق ثماني نقاط على زميله بيريز في الترتيب العام ووسع رقمه القياسي في صدارة البطولة إلى 40 سباقاً منذ أيار / مايو 2022.

وبددت رحلة فيرستابن المسائية اليوم السبت الآمال في بداية صعبة للموسم بعد فوز “رد بول” بجميع السباقات باستثناء سباق واحد العام الماضي.

وهذا هو الفوز رقم 114 لفريق رد بول منذ دخوله سباقات الفورمولا 1 قبل 20 عاما، ليعادل رقم فريق ويليامز البطل السابق في المركز الرابع.