فيرستابن يعود للغة الانتصارات في جائزة اليابان الكبرى

عاد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق رد بول للغة الانتصارات بفوزه يوم الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 للمرة الثالثة تواليا انطلاقا من المركز الأول وهيمن مع زميله المكسيكي سيرجيو بيريز على المركزين الأول والثاني في حلبة سوزوكا يوم الأحد.

ولأول مرة منذ 2022 انسحب فيرستابن من أحد السباقات عندما خرج من سباق أستراليا في ملبورن الشهر الماضي (الجولة الثالثة) لتتوقف مسيرة انتصاراته في تسعة سباقات متتالية لكنه لم يتعرض لأي مشكلات فنية اليوم الأحد وحقق فوزه الثالث في أربعة سباقات أقيمت في الموسم الحالي حتى الآن.

واستخدم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز بسباق أستراليا قبل أسبوعين إطارات جديدة في المراحل الأخيرة من سباق الأحد وتقدم على زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو ليحتل المركز الثالث.

وانسحب أليكس ألبون سائق وليامز ودانييل ريكاردو سائق أر.بي من السباق بعد حادث اصطدام وقع بينهما في اللفة الأولى.

ولم يصب السائقان بسوء في الحادث.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين برصيد 77 نقطة، يليه زميله بيريز بـ 64 نقطة، ثم شارل لوكلير بـ 59 نقطة.

كما يتصدر فريق رد بول ترتيب الصانعين برصيد 141 نقطة، يليه فريق فيراري بـ 120 نقطة، ثم ماكلارين مرسيدس بـ 69 نقطة.

وتوّج فيرستابن (26 عاماً) باول جائزتين هذا الموسم على حلبة الصخير البحرينية وفي شوارع جدّة، لكنه انسحب في ملبورن بسبب مشكلات في المكابح، وهي أول مرة في سنتين يجبر على الانسحاب.

وألمح الهولندي خلال جائزة السعودية الكبرى الشهر الماضي إلى أنه سيفكر في مغادرة حلبات السرعة عندما ينتهي عقده مع الحظيرة النمسوية في 2028، إذا انفصل الفريق عن مستشاره هيلموت ماركو عراب مسيرته في الفئة الأولى.

جاء ذلك بعد أن ادعى والده يوش أن ريد بُل “سيتمزّق” إذا بقي مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر في منصبه بعدما طالته فضيحة “سوء سلوك” تجاه إحدى الموظفات.