فيرستابن يعادل رقم سينا بالانطلاق 8 مرات متتالية من المركز الأول

سيكون سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أول المنطلقين في سباق جائزة إيميليا – رومانيا الإيطالية، الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، على حلبة إيمولا، غداً الأحد، بعد أن سجل اسرع وقت في التجارب الرسمية السبت معادلاً الرقم القياسي للبرازيلي الراحل ايرتون سينا في عدد المرات المتتالية التي ينطلق فيها من المركز الأول.

وهي المرة السابعة هذا الموسم الذي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في 7 سباقات اقيمت حتى الآن بالإضافة إلى انطلاقه من المركز الأول أيضاً في السباق الأخير الموسم الماضي في أبو ظبي.

أما سينا فحقق الرقم القياسي أيضاً على مدار موسمي 1988 و1989.

وسينطلق سائق ماكلارين الأوسترالي أوسكار بياستري من المركز الثاني في حين كان المركز الثالث من نصيب البريطاني لاندو نوريس الفائز بالسباق الأخير في ميامي.

وكان الخاسر الأكبر سائق ريد بول الاخر المكسيكي سيرجيو بيريز الذي خرج في الحصة التأهيلية الثانية.

ويتقدم فيرستابن على بيريز بفارق 33 نقطة في ترتيب بطولة العالم قبل السباق الأول لهذا الموسم في أوروبا.

ويسعى الهولندي إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعدما اكتفى بالمركز الثاني في الجولة الماضية في ميامي عندما توج نوريس بطلاً للمرة الأولى في مسيرته.